Akash Kumar è stato uno dei personaggi più discussi dell’attuale edizione de ‘L’Isola dei Famosi’. La sua esperienza in Honduras è durata davvero pochissimo, ma nonostante ciò si è subito messo in mostra a causa di polemiche enormi, che hanno fatto perdere la calma anche alla stessa Ilary Blasi. E ora ha preso una decisione netta e definitiva sul programma. Ha infatti confessato di non voler più presenziare in studio nelle prossime puntate della trasmissione Mediaset.

Ovviamente da parte della padrona di casa non ci può essere costrizione in questo senso, quindi inevitabilmente ha accettato questa sua scelta. Ma in tanti non avevano proprio capito perfettamente i motivi che lo avessero spinto a intraprendere questa strada. Dunque, per cercare di chiudere in maniera forse definitiva la querelle, il diretto interessato ha rilasciato un’intervista molto importante a ‘Wondernet Magazine’. Qui si è dunque confidato con il giornalista, esprimendo tutto il suo dissenso.

Akash Kumar ha svelato comunque di essere stato contattato sia dalla conduttrice televisiva che da una delle opinioniste del programma, ovvero Elettra Lamborghini. Le due donne lo hanno invitato a fare un passo indietro e a ritornare in studio: “Mi hanno scritto che mi vorrebbero in studio, ma non fa più per me. Mancano ormai tre puntate alla fine”. Successivamente però il modello è sceso maggiormente nei dettagli e ha fornito tutte le sue spiegazioni del caso. Così facendo spera che possano smettere di chiedergli ulteriori dichiarazioni.





Akash Kumar ha quindi esclamato in riferimento alla sua mancata presenza a ‘L’Isola dei Famosi’: “Io non ho più tempo per il trash. Ho affermato di essere stato io a portare dei punti di share a questa trasmissione e quindi questo mio modo di fare non è piaciuto. Poi a me non interessano i gettoni di presenza, nella vita non sono solamente i soldi a contare più di tutto. Così ho preso la decisione di andarmene e lo share è adesso più basso. Ho tanti impegni lavorativi, chiamassero un tronista se hanno intenzione di fare trash”.

Qualche giorno fa il finalista de ‘L’Isola dei Famosi’, Andrea Cerioli, è stato insultato proprio da Akash Kumar: “Il Grande Fratello e i tronisti devono fare questo perché nella moda sarebbero il nulla. Cetriolo, porta rispetto. Brando Giorgi ha una carriera che tu te la puoi sognare. Forse perché ti lamenti troppo. Sono tutti modelli, nemmeno nelle pubblicità dell’Upim, li ho visti. E poi fanno i tronisti e si credono fenomeni. Giulio Berruti e Cesare Bocci, insegnate qualcosa a questi. Trash e la moda sono due mondi decisamente diversi”.