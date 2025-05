La conferma è arrivata con la leggerezza di una chiacchierata estiva, ma il contenuto ha acceso subito i riflettori del gossip: Amanda Lecciso e Iago Garcia sono ufficialmente una coppia. Dopo settimane di sussurri, ipotesi social e fotografie rubate, è stata la sorella di Loredana Lecciso a uscire allo scoperto durante un’intervista concessa ad Alfonso Signorini nel format “Boom”, dove ha raccontato con entusiasmo i primi momenti di questa nuova storia d’amore nata sotto i riflettori del Grande Fratello.

Amanda ha scelto di non nascondersi più e ha confermato con parole chiare quello che fino a poco tempo fa era solo oggetto di supposizioni: “Le foto mie e di Iago? Che dire, nulla che tu già non sappia, tu sai sempre tutto prima di tutti. Stiamo passando delle belle giornate, perché anche per noi è un po’ una piccola vacanza, direi meritata”. La coppia si trova infatti in Puglia, dove sta vivendo questi primi momenti con una complicità evidente. Amanda, senza troppi giri di parole, ha ammesso anche di aver dichiarato già nella Casa il suo interesse per Iago: “Sì è vero, hai visto che sono coerente?!”.

Grande Fratello, Jessica scopre la relazione tra Amanda e Iago

I toni usati dall’ex concorrente del reality sono quelli di una donna serena e divertita, coinvolta in una storia che sembra averla sorpresa piacevolmente. Ha descritto Iago Garcia come una persona “stupenda“, sottolineandone l’ironia, la trasparenza e il modo diretto di porsi. “È molto piacevole passare del tempo con lui”, ha aggiunto, lasciando intendere che il rapporto si stia costruendo su una base solida di intesa. Con la spontaneità che la contraddistingue, Amanda ha scherzato anche sulle cene in compagnia del nuovo fidanzato, rivolgendosi direttamente a Signorini: “La prossima vacanza la fai in Puglia. Se vieni a reggere il moccolo? Ok”.

Ma la notizia della neo-coppia non è passata inosservata, specialmente agli occhi di Jessica Morlacchi. Durante una diretta, alcune fan hanno informato la cantante della frequentazione tra Amanda e Iago, lasciandola visibilmente sorpresa. Inizialmente incredula, Jessica ha cercato di capire se fosse uno scherzo, per poi ammettere con un sorriso: “A me fa piacere. Sono contentissima se così fosse. Se fosse vero sono molto felice per loro”. Le sue parole, seppur brevi, sono apparse sincere e prive di amarezza.

L’intero intreccio sentimentale, nato tra le mura di un reality e proseguito sotto il sole della Puglia, conferma ancora una volta quanto i confini tra vita privata e spettacolo si facciano sottili. Amanda Lecciso e Iago Garcia, ora alla luce del sole, vivono il loro amore con serenità, consapevoli del fascino che una storia nata davanti alle telecamere può esercitare su un pubblico sempre affamato di nuovi capitoli.

