La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si preannuncia carica di aspettative e curiosità, anche grazie al ritorno di Simona Ventura, stavolta nel ruolo di opinionista ufficiale. A partire dal 7 maggio, su Canale 5, l’ex padrona di casa dello show tornerà dunque a essere protagonista, seppur in una veste diversa. Nel frattempo, la produzione ha ufficializzato i primi nomi dei naufraghi che sbarcheranno in Honduras, tra cui spicca quello di Antonella Mosetti. Non è ancora certa, invece, la partecipazione di Alessia Fabiani, anche se le voci si fanno insistenti.

Ma cosa lega queste presenze al nome di Simona Ventura? Sia Antonella Mosetti sia Alessia Fabiani, infatti, in passato sono state sentimentalmente associate a Stefano Bettarini, ex marito proprio dell’attuale opinionista dell’Isola. A rivelare per primo i nomi delle due showgirl era stato lo stesso Bettarini, durante una conversazione notturna nella Casa del Grande Fratello VIP, parlando con Clemente Russo. All’epoca si limitò a menzionare una “Alessia F“, senza specificare oltre.

Cosa è successo tra Stefano Bettarini e le ex Mosetti e Fabiani

Col tempo, però, la verità è venuta a galla. Antonella Mosetti, a distanza di anni, ha confermato la relazione vissuta con Bettarini durante un’intervista a Blogo nel 2016, precisando che non si trattò affatto di una semplice avventura, bensì di una storia durata circa sette-otto mesi. Non solo: raccontò anche che fu Aldo Montano a presentarli e che l’avvicinamento avvenne in un periodo in cui “Simona e Stefano erano già separati da quattro anni“. Nonostante iniziali incomprensioni, tra la Ventura e la Mosetti i rapporti si sarebbero nel tempo rasserenati.

Anche Alessia Fabiani ha confermato di aver avuto un breve flirt con Bettarini. Lo ha fatto prima attraverso le dichiarazioni del suo avvocato al settimanale Chi e poi personalmente a La Volta Buona, raccontando che si trattò di un incontro fugace avvenuto in Sardegna, subito dopo che Simona Ventura aveva lasciato la barca su cui si trovavano.

Oggi, naturalmente, molto è cambiato: ognuno dei protagonisti di questa intricata vicenda sentimentale ha preso strade diverse e costruito una nuova vita. Tuttavia, la contemporanea presenza di Simona Ventura e di volti legati al suo passato sentimentale non esclude che, tra una prova e l’altra, vecchi pettegolezzi possano riaffiorare a L’Isola dei Famosi.

