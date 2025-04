Tutto è pronto per il grande ritorno de “L’Isola dei Famosi”, che debutterà ufficialmente lunedì 7 maggio 2025 su Canale 5. Alla conduzione ci sarà Veronica Gentili, mentre il ruolo di opinionista sarà affidato a Simona Ventura, pronta a offrire il suo punto di vista diretto e incisivo. Pierpaolo Pretelli sarà invece l’inviato in Honduras, pronto a raccontare le avventure dei naufraghi direttamente dal cuore del reality. L’edizione di quest’anno promette grandi novità, a partire dalla struttura delle squadre, che vedrà i concorrenti divisi in due gruppi distinti: giovani e over 40.

L’anticipazione è arrivata direttamente dalla newsletter di Hit, ex firma di TVBlog, che ha svelato in anteprima la composizione ufficiale del cast. “Il cast sarà diviso da due squadre. Quella dei giovani e quella degli over 40”, ha raccontato Hit, mantenendo alta l’attenzione dei fan del programma. Tra i giovani spiccano nomi già noti al pubblico come Angelo Famao, Teresanna Pugliese e Camila Giorgi, a cui si affiancano Nunzio Stancampiano, Chiara Balestrieri e Carly Tommasini. Insieme a loro anche volti nuovi come il modello Leonardo Brum, l’attrice e modella Ibiza Altea, il protagonista di Italia Shore Samuele Bragelli e Lorenzo Tano, figlio del celebre Rocco Siffredi.

Isola dei Famosi 2025, chi sono i concorrenti ufficiali

Non meno interessante è la squadra degli over 40, che include personaggi come Omar Fantini, Cristina Plevani, Mirko Frezza e Paolo Vallesi. Tra i concorrenti figurano anche la conduttrice Patrizia Rossetti, l’attrice Loredana Cannata e la showgirl Antonella Mosetti. A completare il gruppo ci saranno il giornalista Mario Adinolfi e l’attrice e showgirl Alessia Fabiani. “A questi se ne aggiungerà uno in via di definizione”, ha rivelato ancora Hit, lasciando intendere che il cast potrebbe ancora riservare qualche sorpresa dell’ultima ora.

La lista dei partecipanti si presenta dunque molto variegata, spaziando dal mondo della musica con Angelo Famao e Paolo Vallesi, alla televisione con Cristina Plevani e Patrizia Rossetti, fino allo sport con l’ex tennista Camila Giorgi. Non mancano figure legate alla cronaca e alla moda come Chiara Balestrieri e Carly Tommasini. Gli appassionati di reality potranno inoltre ritrovare volti amati come Teresanna Pugliese e scoprire nuovi protagonisti pronti a mettersi alla prova tra le difficoltà dell’Honduras.

“L’Isola dei Famosi 2025” si annuncia dunque come un’edizione senza precedenti anche per la durata: per la prima volta nella storia del programma, la finale si terrà in piena estate, il 16 luglio. Una scelta che rompe la tradizione, dato che finora le edizioni più lunghe si erano concluse il 19 e il 27 giugno. Con un cast così ricco e una programmazione così estesa, le aspettative sono altissime e il pubblico si prepara a seguire settimana dopo settimana le sfide, le alleanze e le sorprese che solo l’Isola sa regalare.