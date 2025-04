Amici 24, Trigno e Chiara sono finiti in ballottaggio e dovranno attendere il prossimo turno per conoscere il verdetto definitivo. Durante la puntata del serale andata in onda il 26 aprile, il giudizio su di loro è stato infatti sospeso a causa dell’indecisione di Cristiano Malgioglio, che ha preferito non esprimere un voto. I due allievi, legati anche sentimentalmente, rientrano quindi temporaneamente nella scuola come allievi ufficiali, in attesa della scelta finale che decreterà chi tra loro proseguirà il percorso nel talent.

L’incertezza del momento e la pressione del verdetto sospeso non hanno però spento lo spirito dei due fidanzatini, che hanno deciso di alleggerire la tensione con uno scherzo ai danni dei compagni. A prestarsi al gioco anche Maria De Filippi, che ha intuito subito le loro intenzioni e ha scelto di partecipare alla messa in scena. “Facciamo finta che ci ha detto che esco io”, ha suggerito Chiara, ricevendo subito l’approvazione di Trigno che, però, la mette in guardia: “Fai tu, però non devi ridere. Fai la faccia triste”.





Amici 24, schezo di Chiara e Trigno ai compagni di scuola

Con un’aria drammatica, la coppia ha quindi radunato i compagni sulle gradinate per annunciare il presunto esito del ballottaggio. Trigno ha introdotto la scena spiegando di conoscere chi tra i due avrebbe dovuto abbandonare la scuola e ha passato il testimone a Chiara. Ma proprio nel momento cruciale, la ragazza non è riuscita a trattenere le risate, smascherando in parte lo scherzo.

A quel punto il cantante ha cercato di salvare la situazione chiedendo alla conduttrice di intervenire con la finta decisione. “Eh no, questo no… Vi aiuto ma non lo faccio io”, ha risposto Maria De Filippi, ridendo divertita e sottolineando il suo ruolo complice ma non protagonista. Con un colpo di teatro, Trigno ha allora dichiarato: “Va beh, esco io”, lasciando per un attimo tutti senza parole.

La sorpresa è durata poco: Alessia, colta dal dubbio, ha intuito che si trattava solo di uno scherzo e ha esclamato: “Non esce nessuno, è rimandato”. A quel punto, la verità è venuta a galla e i due allievi hanno confessato il loro piano, regalando un momento di leggerezza e facendo tirare un sospiro di sollievo ai compagni. Un episodio che ha mostrato come, anche nei momenti di maggiore incertezza, lo spirito di squadra e l’ironia riescano a trovare spazio all’interno della scuola.