Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono lasciati e lo hanno fatto poco dopo un viaggio a Ibiza, insieme ad altri ex concorrenti (Paolo Masella e Letizia Petris e Angelica Baraldi e il fidanzato Riccardo). Un post per annunciare la rottura: “Caratteri e abitudini diverse”, ha scritto l’ex concorrente postando una storia su Instagram in cui ha spiegato le ragioni della rottura pubblicata su una foto che la ritrae con il suo ex coinquilino in uno scatto al tramonto: “Cari amici, qui per dirvi che io e Alessio abbiamo deciso con grande serenità di interrompere la nostra frequentazione. Le differenze caratteriali sono tante così come le abitudini…”.

La loro storia è continuata per qualche mese anche una volta fuori. Anita Olivieri non è arrivata in semifinale, ma rientrata nella Casa dopo l’eliminazione la ragazza aveva dichiarato: “Fuori non riesco a dormire” e poi aveva abbracciato e baciato Alessio confermando la loro relazione, nata nella casa del Grande Fratello durante una serata romantica organizzata per i due concorrenti.

“Perché tra noi è finita”. Anita Olivieri e Alessio Falsone, l’annuncio della coppia del Grande Fratello





Anita e Alessio del Grande Fratello si sono lasciati, la reazione di Beatrice Luzzi

“Ho intenzioni serie, lei è la complice giusta (…) È il tipo di donna che mi piace, altrimenti non avrei fatto tutto quello che ho fatto… Anita mi ha rovinato!”, aveva ribadito Alessio Falsone nella casa del Grande Fratello. E così è stato, fino a pochi giorni fa. “Ne avevamo già parlato prima di partire per Ibiza, ma abbiamo deciso con grande maturità di partire lo stesso e di goderci questa vacanza anche con gli altri ragazzi…”, ha scritto Anita sottolineando come la fine della relazione con Alessio sia stata presa di comune accordo: “Restano immutati l’affetto e la stima, così come resta il meraviglioso ricordo di un percorso bellissimo.

La notizia dell’addio della coppia ha suscitato la reazione di Beatrice Luzzi, grande ‘nemica’ nella casa di Anita Olivieri. Era stata la concorrente più amata di questa edizione a dire fin da subito che la coppia sarebbe durata pochissimo e oggi che ne ha avuto la conferma ha lanciato una stoccata pubblicato una foto di un abito.

Beatrice maga mago 🧙 😉disse 38gg pic.twitter.com/7eGWxBv31f — Ailin 💫🇵🇸 (@alessia713w) May 27, 2024

Chi ha seguito attentamente il Grande Fratello, ha subito intuito che la foto del vestito era una frecciatina alla ormai ex coppia. L’abito pubblicato da Beatrice Luzzi, era infatti quello indossato dall’ex concorrente durante la festa dei supereori, quando aveva panni de “La Visionèr”, cioè colei che prevedeva il futuro. E a quanto pare ci aveva azzeccato.

“Anita la plurilaureata e Alessio sono durati da natale a santo stefano e chi lo avrebbe mai detto, ah già una certa Beatrice Luzzi lo disse”, si legge sui social. “Beatrice Luzzi che se ne esce con una storia ig alle 22:30 lanciando arco e frecce”, “Beatrice maga mago, disse 38gg”, si legge ancora.