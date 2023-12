Puntata di Affari Tuoi densa di polemiche quella andata in onda ieri, 20 dicembre, su Rai 1. Anche Amadeus, suo malgrado, è finito nella bufera. A cercare la fortuna nei pacchi misteriosi è stata ieri una coppia del Friuli Venezia Giulia. Andrea e Sofia, entrambi giovanissimi di Pordenone, ci metteranno molto a digerire la delusione. Delusione che è stata palpabile anche tra il vasto pubblico di Amadeus che si è riversato in rete.

Per fare capire quanto Affari Tuoi sia diventato ormai un riferimento per gli italiani, basta guardare i dati auditel. Il programma condotto da Amadeus si è confermato, anche ieri, come il fenomeno tv della stagione. La puntata ha incollato allo schermo 4.906.000 telespettatori, facendo registrare il 23,2% di share e battendo il primo tempo della Coppa Italia Inter-Bologna.





Affari Tuoi, critiche al Dottore dopo l’ultima puntata: “Non doveva”

Che invece ha raccolto 4.195.000 telespettatori, col 19,8% di share. Un risultato non da tutti. Peccato che il pubblico si aspettasse qualcos’altro per Andrea e Sofia. Pubblico che se l’è presa con il Dottore, la figura misteriosa che tiene le fila del programma tra offerte, cambi e tranelli.

Tranello come in questo caso. Arrivata all’ultimo step con due soli pacchi la coppia ha accettato, all’ultimo minuto, l’offerta del Dottore di fare cambio pacco. Peccato che questa scelta si è ritorta contro di loro. Andrea e Sofia infatti, così facendo, hanno lasciato andare ben 5mila euro, riuscendo a portare a casa solo 500 euro.

A voler essere eleganti questa sera Pasquale Romano alias il Dottore si è dimostrato un emerito stronzo #affarituoi pic.twitter.com/qj974aGUkv — La Gola di Cologno (@Karis24IT) December 20, 2023

La proposta del Dottore ha fatto discutere molto sui social. Un utente, per esempio, ha scritto: “Che cattivo il dottore, gli hai tolto il pane dalla bocca, poveri ragazzi”. Un altro invece: “A voler essere eleganti questa sera Pasquale Romano alias il Dottore si è dimostrato un emerito stronzo“. E ancora: “E come sempre il dottore una mmme*a solo per non fa sborsare soldi alla Rai”. Insomma, bene per gli ascolti, male per altri versi.