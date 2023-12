Amadeus, la rivelazione in diretta tv. La messa in onda di Affari Tuoi del 26 dicembre è stata decisamente scoppiettante. In pieno clima di festività natalizie, il programma di Ama ha come sempre conquistato il cuore degli italiani e non senza l’effetto sorpresa: riflettori accesi sulla coppia di concorrenti formata da Emanuele e Lucrezia. La confessione di quest’ultima è arrivata del tutto inaspettata.

Colpo di scena nel corso della puntata di Affari Tuoi. Confessione choc davanti alle telecamere del programma televisivo condotto da Amadeus: tutto stava procedendo come di consueto fino a quando Lucrezia, in coppia con Emanuele, ha rivelato a tutti un aneddoto in merito alla relazione sentimentale.

Confessione spiazzante, Lucrezia ha rivelato al pubblico in che modo ha avuto inizio la sua relazione con Emanuele. Nessuno si sarebbe mai potuto aspettare che Emanuele al tempo della loro conoscenza era in verità in coppia con la migliore amica di Lucrezia, tale Teresa. E la confessione non si ferma a questo.

Infatti stando al racconto di Lucrezia, in prossimità delle nozze sarà proprio Teresa a fare da testimone a Lucrezia. Le due sono rimaste in ottimi rapporti nonostante il trascorso sentimentale con Emanuele. La vicenda con Teresa è stata ricordata dalla concorrente alla luce della partecipazione di una sfidante che porta appunto lo stesso nome dell’ex amica.

Insomma, il nome della concorrente sfidante della coppia infastidisce Lucrezia e lo ammette. “Me la facevo con la sua amica”, ricorda Emanuele. Inevitabile per gli utenti non commentare su X le confessioni di Lucrezia: ovviamente pioggia di critiche sulla concorrente. E nel corso della puntata, qualcosa è andato storto al punto da spingere gli utenti a ironizzare su Lucrezia e il suo racconto. Tra un pacco e l’altro, ecco la scelta sbagliata che ha portato la coppia a perdere molto denaro: “La vendetta di Teresa!”, ha scherzato un utente.