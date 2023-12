Momento di commozione ieri sera, 13 dicembre, nello studio di Affari Tuoi, il programma di Amadeus in onda su Rai 1. Lacrime sono scese quando la concorrente Francesca, accompagnata dal marito, ha raccontato la sua storia davanti al folto pubblico del programma che, a dispetto degli anni che passano, continua a mietere successi. Con oltre 2300 puntate prodotte, è considerato uno dei giochi a premi di maggior successo della storia della televisione italiana.

Nonché tra i più controversi, poiché oggetto di molteplici accuse sull’effettiva veridicità del suo svolgimento e su presunte irregolarità orchestrate dagli autori, sollevate a più riprese dal diretto competitor Striscia la notizia e discusse mediante azioni legali. Polemiche rilevanti si sono manifestate anche col Codacons, l’Unione nazionale consumatori e la Commissione di vigilanza Rai.





Affari tuoi, la storia di Francesca commuove Amadeus

Eppure questo non è bastato a disaffezionare gli ascoltatori che, ogni sera, regalano alla Rai ed Amadeus decine di punti di auditel. Tornando alla puntata di ieri la concorrente Francesca ha raccontato di aver vinto la partita più importante, quella per la vita. Francesca infatti è riuscita a vincere un bruttissimo male, un tumore, ragione per la quale durante la puntata di Affari Tuoi si è spesa in un sentito e importante appello per la prevenzione.

Dopo l’appello che ha toccato i sentimenti più profondi ecco che Francesca, accompagnata dal marito, si è dedicata alla partita. Pacco dopo pacco le cifre più importanti se ne sono andate: addio ai pacchi con 100mila, 200mila e 300mila euro. Alla fine della partita era rimasta con uno da 10 euro e uno da 50mila.

Rifiutato il cambio. Francesca si è dovuta accontentare di 10 euro raccogliendo l’applauso del pubblico che si aspettava un finale diverso. “Non doveva finire così, ma grazie per quello che ci hai insegnato Francesca”, scrive un fan su Social. E qualche lacrima è scappata tra il pubblico e anche Amadeus è apparso commosso. Davvero un peccato.