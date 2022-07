“C’è la firma”. Adriana Volpe, nuovo programma dopo l’addio al GF Vip

Adriana Volpe, la vendetta è servita. Una notizia che dal portale The Pipol anticipa grandi colpi di scena per l’ex opinionista del GF Vip. Per Adriana Volpe le prospettive lavorative ampliano gli orizzonti e per i suoi grandi fan la possibilità di vederla al fianco di un’altra vip d’eccellenza alza l’asticella delle aspettative. L’indiscrezione.

Adriana Volpe, il ritorno in tv. Un nuovo programma tv dove farà da reginetta del piccolo schermo. Secondo il noto Federico Fashion Style la possibilità di vedere la showgirl alla guida del timone di Selfie – Le cose cambiano al suo fianco e insieme a Valeria Marini sta per diventare una certezza. Lo avrebbe rivelato lui stesso al settimanale Nuovo Tv.





Adriana Volpe, il ritorno in tv insieme a due vip d’eccellenza

“Le ho scritto per proporle di incontrarci, ci siamo piaciuti e così è nata l’idea di farla partecipare a questo nuovo format“. Per Adriana Volpe sarebbe un successo e un grande ritorno in tv dopo l’esperienza vissuta al fianco di Alfonso Signorini. (Adriana Volpe stacca la spina dopo mesi di lavoro).

E sulla presenza di Adriana Volpe e Valeria Marini, Federico Fashion Style ha precisato che le ha “fortemente volute”. Elogio per l’ex moglie di Roberto Parli: “Sa fare bene il suo lavoro, è una grande professionista“.

Mentre su Valeria Marini, il retroscena sulla loro amicizia: “La conosco da dieci anni, è stata lei a battezzarmi nel mondo della tv, quindi non potevo non averla con me”. Grandi aspettative dunque per il programma tutto da seguire.

