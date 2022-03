“Miriana sì, ma Manila no”. GF Vip, viene fuori pochi giorni prima della finale. E può cambiare tutto

GF Vip 6, bomba dall’opinionista. Dopo la frecciatina su Sonia Bruganelli, Adriana Volpe intervistata da Casa Chi rivela qualcosa in più anche sulle due inquiline della casa di Cinecittà. Riflettori che restano accesi su due delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del reality show, Miriana Trevisan e Manila Nazzaro.

Sempre molto diretta e professionale, Adriana Volpe continua a esporre il proprio punto di vista nel ruolo di opinionista. Una sesta edizione che sta per volgere al termine ma che come si può ben comprendere sta ancora concedendo tanti colpi di scena: “Io ho scommesso su Miriana Trevisan. Attaccata da tutti ma amatissima dal pubblico. Lei è stata amata dal giorno uno”, ammette Adrina Volpe.

Poi l’opinionista aggiunge: “Certo non sono i fan di Soleil o Katia Ricciarelli. E’ proprio un’altra fazione. Lei è stata amata da subito e il pubblico l’ha votata come preferita. Quando un personaggio viene gratuitamente attaccato, se sa resistere ai colpi rimanendo in piedi, il pubblico fa di tutto per sostenerlo perché è come se vedesse una piccola ingiustizia, e nella vita quotidiana capita”.





Adriana Volpe non gira troppo intorno alla questione: “Miriana ha dimostrato di essere forte ma non sempre determinata, specie quando c’era Nicola Pisu. Non dobbiamo dimenticare i vari tasselli anche perché il pubblico non lo fa”.

E su Manila Nazzaro? Ecco le sue parole: “Se mi è scaduta Manila? Lei è un personaggio che ha stupito tante volte per i cambiamenti di rotta che ha avuto. Se tracciamo le sue tappe fondamentali all’inizio era schierata con Raffaella Fico. Poi piano piano sono venute a mancare determinate pedine e si è spostata con Soleil che era la preferita ed aveva tutti i fari puntati perché è un personaggio trasversale”.

L’opinionista chiosa così: “Dopo è andata da un’altra parte. Diciamo che lei ha aggiustato il tiro più volte e questo è stato un po’ criticato perché non si sa bene la coerenza. Ma se scavi in fondo ha aggiustato il tiro in base al momento. Dipende come vogliamo vedere la cosa”.