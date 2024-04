“Adesso parlo io”. Ligabue risponde ad Antonella Clerici sul sugo-gate di Sanremo. Ne abbiamo già parlato qui. La famosa conduttrice, ospite di Belve, ha raccontato di quando, durante il ‘suo’ Sanremo si è sentita rifiutare da tanti artisti in gara. Dopo un po’ d’incertezza la conduttrice di È sempre mezzogiorno, ha confidato a Francesca Fagnani che il cantante che avrebbe detto: “Sa troppo di sugo” sarebbe appunto Luciano Ligabue.

Il famoso rocker di Correggio però rimanda al mittente le accuse e decide di parlare in camera e direttamente alla Clerici. La donna aveva dichiarato a Belve: “Ok, le dico tutto, anche di chi si tratta: è successo durante il mio Festival di Sanremo. L’ho detto una volta in diretta. Voglio specificare che questa cosa mi è stata riferita, non è che questa persona mi ha affrontato in faccia e mi ha detto che sapevo di sugo”.





E ancora Antonella Clerici: “A questo punto dico che se non è vero chiederò scusa io, se invece è vero dovrei ricevere delle scuse. Si tratta di Ligabue. Eppure io l’ho sempre adorato. Sognavo di averlo nel mio Sanremo e di andare via all fine insieme a lui in moto in Harley Davidson. Sono rimasta così male, detta da lui questa cosa è ancora più grave. Sappiamo tutti e due di sugo, è un bel maschione, un po’ rozzo. Invece è andata così, è stata una delusione perché lo facevo più ruspante”. E come dicevamo, la risposta di Ligabue non è tardata ad arrivare dopo qualche ora dalla messa in onda del programma.

L’uomo ha detto: “Cara la mia Antonella: no, non ho mai detto che tu sappia di sugo. Scusa se sorrido ma è una roba troppo assurda. Se ho detto di no alla tua edizione di Sanremo è perché ho detto di no a diverse altre edizioni di Sanremo a cui mi hanno invitato per il motivo che a me Sanremo mette molta tensione”.

Cara @antoclerici ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono. — Luciano Ligabue (@ligabue) April 23, 2024

non ligabue che è tutto tranne che una persona social che si mette all'una e mezza di notte a fare una storia per chiarire il sugo gate della clerici 😭#belve pic.twitter.com/5b35DeyGL4 — Roberta || -3🏆 (@roberta5995) April 23, 2024

E ancora Ligabue: “Preferisco fare musica in contesti in cui mi sento più rilassato. Quindi l’unica ragione è quella. Mi dispiace che qualcuno si sia inventato una cosa del genere, ma ancora di più mi dispiace che tu non abbia cercato di far chiarezza con me e ti sei tirata dietro per così tanto tempo questa stupidaggine. Comunque ti ho sentita dire che mi avresti chiesto scusa se questa cosa non era vera, accetto le tue scuse. E ti abbraccio”.

