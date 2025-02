Javier e Helena si sono esposti negli ultimi giorni al Grande Fratello. L’intesa tra il pallavolista argentino e la modella brasiliana si è capita sin da settembre scorso, quando è iniziato il reality, ma è stata – diciamo così – minata da altre persone, dinamiche e anche l’eliminazione di lei. Nell’ultima diretta lui ha ammesso di non essersi mai sbilanciato troppo perché a Helena tiene tanto e, per assurdo, teme di rovinare tutto.

Ma ora le cose sembrano diverse tanto che è scattato anche il primo, vero bacio. E proprio dopo quel bacio che i fan della coppia avevano visto dalla diretta h24 e che poi è stato confermato dai diretti interessati, Helena ha voluto capire meglio il carattere del pallavolista e quindi è scattato una specie di interrogatorio.

GF, Helena testa Javier

Quindi, in salone con alcuni concorrenti, ha iniziato a porgli alcune domande mirate volte ad osservare le sue reazioni. Insomma, dopo gli ultimi sviluppi Helena ha voluto testare Javier per scoprire se è infedele o meno. “Dai, facciamo un giochinho“, gli ha detto proponendo di fare il ‘gioco della verità’ con la bottiglia. “Puoi decidere se rispondere o se fare una sfida“, ha detto Amanda al ragazzo.

E, a lei, Helena ha suggerito la domanda da fargli. Quello che si capisce: “Chiedi se vuol fare con tre alla volta“. E Javier ha risposto, dicendo “sto scherzando“, facendo visibilmente irritare la modella. “Vuole fare una cosa tre, ma gliene mancano due“, la risposta ironica di Federico.

Lei che attraverso il broadcast" là dove la porta luccica" vuole sapere se lui è fedele..e niente è una grande😅❤️❤️#helevier #grandefratello pic.twitter.com/nb13wB7Do2 — Titty💫 (@Lara1492) February 5, 2025

Ma la domanda vera e propria è stata: “Ma i giocatori di pallavolo sono come i calciatori nell’ambito sentimentale, per quanto riguarda la fedeltà? Si dice che i calciatori siano infedeli. I giocatori di pallavolo sono uguali, simili o identici?”. “Mi permetto di rispondere che, dato che sono due sport completamente diversi, siamo diversi anche sotto questo punto di vista“, ha risposto Javier, precisando che lui non è infedele. Insomma, Helena può stare tranquilla?