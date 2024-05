Dopo la tormentata esperienza a Uomini e Donne, Mario Cusitore ha rotto il silenzio su Ida Platano e su quanto successo in queste ultime settimane. Su di lui c’è stata soprattutto un’accusa molto pesante, che ha poi fatto propendere per la mancata scelta della tronista. Quest’ultima ha terminato il dating show senza uscire con un fidanzato, avendo escluso sia lui che l’altro corteggiatore Pierpaolo.

Finito Uomini e Donne, ha aspettato qualche giorno Mario e ora ha voluto parlare di Ida Platano. Con un’Instagram story pubblicata nella giornata di sabato 11 maggio ha dato la sua versione dei fatti, che possiamo subito dirvi non ha convinto proprio tutti. Quindi, le polemiche non sono destinate a finire qui, anche perché potremmo adesso aspettarci una replica dell’ex di Riccardo Guarnieri.

Leggi anche: “Ha già voltato a Uomini e Donne”. Mario, Ida già dimenticata: ora tutti parlano di lui e della dama





Uomini e Donne, Mario rompe il silenzio su Ida Platano

Ricostruendo quanto successo a Uomini e Donne, Mario è stato accusato di essersi visto con una donna in un B&B. Lui aveva smentito, ma poi ad Ida Platano era stato confermato tutto dalla redazione. La persona in questione sarebbe Melissa Riva, ex protagonista proprio di UeD. Ma ora l’ormai ex corteggiatore ha fornito la sua verità sulla sua avventura nel programma di Maria De Filippi.

Mario ha scritto questo su Instagram: “Ho deciso, anche se molto combattuto, a scrivere queste righe. In primis per ringraziare la redazione che è diventata la mia famiglia, poi Maria donna unica e speciale, e tutte quelle persone che mi hanno sopportato e supportato. E anche chi non l’ha fatto. Il percorso a UeD, mio malgrado, è finito nel peggiore dei modi. Ed io non riesco oggi a ritrovare la mia serenità, sono stato leggero e ingenuo. Ma mai cattivo o opportunista“.

Infime, Mario ha aggiunto: “Questo assolutamente non mi appartiene, una persona può piacere o no, ci sta. Ma sparlare con commenti poco carini dei sentimenti che ho provato, e non nascondo, che provo tuttora, mi tocca profondamente. Vi chiedo di rispettare il mio momento. Grazie, vi abbraccio, Mario”. Ma il sito Gossip e Tv, ad esempio, ha ammesso che lui non è sembrato credibile e che forse anche stavolta sarebbe stato preferibile che restasse zitto.