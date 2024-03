Fortissime emozioni nella casa del Grande Fratello nella giornata di martedì 19 marzo. Beatrice è stata richiamata a gran voce da tutti gli altri e quando ha visto ciò che la riguardava non ce l’ha fatta a non commuoversi. Non si aspettava ancora una volta un simile affetto, invece nonostante manchi poco ormai alla fine del reality lei non finisce di stupirsi.

Ormai è da sei mesi al Grande Fratello e sta facendo di tutto per vincere il programma. Beatrice è stata la prima a raggiungere la finale, poi è stata seguita da Rosy Chin e Varrese. Ma ora è rimasta estasiata da qualcosa che l’ha travolta emotivamente per l’ennesima volta. Andiamo a scoprire insieme per quale motivo lei è rimasta senza parole.

Grande Fratello, Beatrice incredula in giardino: “Non me l’aspettavo”

Nemmeno il tempo di alzare lo sguardo al cielo, che nel giardino del Grande Fratello Beatrice ha esclamato: “Ma io non me l’aspettavo“. Tantissima incredulità da parte dell’attrice, visto che stavolta coloro che la amano sono andati oltre scrivendole un messaggio indimenticabile e molto significativo. Per lei non può che esserne un motivo di orgoglio.

Beatrice ha ricevuto l’ennesimo striscione dai fan, portato da un aereo, e questo recitava: “B, ci hai insegnato tanto“. Lei ha confermato quanto tempo anche alcuni giorni fa, ovvero che non vede l’ora di poter conoscere personalmente tutti i suoi fan a reality finito. La Luzzi ha detto cosa ha appreso da questa avventura: “Dopo la tempesta c’è sempre il sole”. E Greta: “Ho imparato che ci si può confrontare senza dover alzare la voce”.

“B ci hai insegnato tanto”



Beatrice: -“Non vedo l'ora di sapere su che cosa vi siete soffermati, quando mi chiedo che cosa ho fatto qui e che cosa ho dato non sono lucida, non vedo l'ora di saperlo da voi.

Grazie è un messaggio BELLISSIMO”



❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹#grandefratello #gf pic.twitter.com/KmGtHxaDFs — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 19, 2024

E la Luzzi ha concluso: “All’inizio non siamo riusciti a farlo, ma col tempo siamo migliorati. Lo abbiamo imparato tutti”. Quindi, si sta cercando di trascorrere questi ultimi giorni nel massimo della tranquillità.