Nella puntata del Grande Fratello in onda il 17 febbraio 2025, il televoto vede in nomination sei concorrenti: Alfonso D’Apice, Chiara Cainelli, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Luca Giglio e Shaila Gatta. Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare, e il concorrente meno votato dovrà abbandonare la Casa. Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli hanno sviluppato una relazione particolare all’interno della Casa. Nonostante momenti di tenerezza , la visita della madre di Chiara ha sollevato dubbi in Alfonso riguardo al loro rapporto.

Queste incertezze potrebbero influenzare il giudizio del pubblico. Amanda Lecciso ha mostrato un carattere forte e deciso, guadagnandosi l’apprezzamento di una parte del pubblico. La sua autenticità e il suo modo diretto di affrontare le situazioni potrebbero giocare a suo favore nel televoto. Iago Garcia, noto attore spagnolo, ha mantenuto un profilo equilibrato, evitando conflitti e cercando di mediare nelle discussioni. La sua popolarità al di fuori della Casa potrebbe rappresentare un vantaggio significativo.





Grande Fratello, ecco chi esce stasera secondo i sondaggi

Luca Giglio, pur essendo meno al centro delle dinamiche principali, ha instaurato rapporti positivi con molti coinquilini, mantenendo un atteggiamento pacato e collaborativo, ma è quello che ha anche più possibilità di andarsene. Shaila Gatta, ex velina e ballerina professionista, ha portato energia e vitalità nella Casa, partecipando attivamente alle attività e cercando di mantenere alto il morale del gruppo. Secondo i sondaggi più recenti, le preferenze del pubblico si distribuiscono come segue: Amanda Lecciso: oltre il 30%; Iago Garcia: oltre il 30%.

Shaila Gatta: 14%; Chiara Cainelli: 6-7%; Alfonso D’Apice: 6%; Luca Giglio: 5%. Questi dati indicano che Amanda e Iago sono i concorrenti più apprezzati dal pubblico, mentre Luca Giglio e Alfonso risultano i meno favoriti. Un altro sondaggio conferma la tendenza, evidenziando però che è Chiara Cainelli è la meno votata e, quindi, a maggior rischio di eliminazione, mentre Iago e Amanda guidano le preferenze con una media del 31% dei voti.

In 6 al televoto per l'ELIMINAZIONE.



Come diciamo sempre, sebbene i sondaggi offrano un’indicazione sulle possibili intenzioni del pubblico, il risultato finale del televoto potrebbe riservare sorprese. Le dinamiche all’interno della Casa, gli eventi dell’ultima ora e le strategie dei concorrenti possono influenzare le decisioni degli spettatori. Per scoprire chi sarà il prossimo eliminato, non resta che seguire la puntata del Grande Fratello in onda il 17 febbraio 2025.

