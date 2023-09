“Mi si è gelato il sangue”. Addio a Mediaset, bomba Teo Mammucari: perché il conduttore è andato via

Teo Mammucari, fuori la verità. Come annunciato da lui stesso, il conduttore prenderà parte al cast di concorrenti di Ballando con le Stelle: “Eccomi, sono Teo, ciao a tutti! Mi hanno chiesto ‘Sei pronto per Ballando con le Stelle?’, ho detto ‘Assolutamente sì’”, ha comunicato Teo ai suoi fan per poi aggiungere ironicamente: “Mi raccomando, ci vuole postura, equilibrio… guardate che equilibrio che ho io…”. Ma a catturare l’attenzione oggi è la sua verità a proposito dell’addio a Mediaset. Avrebbe deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe nel corso di una lunga intervista rilasciata per Il Messaggero.

L’addio a Mediaset di Teo Mammucari, fuori la verità. Approda sul palcoscenico di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, dopo essere stato seduto al banco dei giurati di programmi di successo come Tu si que vales o dopo aver timonato il gettonatissimo Le Iene. Ma a proposito dell’addio quindi alla rottura con le reti del Biscione, il conduttore ha rilasciato le sue motivazioni nel corso di una lunga e interessante intervista per Il Messaggero.

L’addio a Mediaset di Teo Mammucari, fuori la verità: “Mi si è gelato il sangue”

“Se passare da giurato di “Tu sì que vales” a concorrente di “Ballando” è un passo indietro? Il passo indietro lo fa chi lavora nello stesso posto da sempre perché non sa fare altro. Sei anni di Tu sì que vales in mezzo a De Filippi e Scotti – a cui sarò sempre grato – sono stati la consacrazione della mia carriera. Ma, amici di Mediaset, qual era l’alternativa? Mi dicevano: se fai Tu sì que vales anche quest’anno, ti diamo Le Iene. Ma Le Iene di oggi non hanno più bisogno di me“, ha specificato Teo.

E ancora: “Allora ho chiesto a Mediaset: “Posso fare un programma mio?”. Mi hanno chiesto di fargli uno sconto economico. Uno sconto rispetto ai soldi che dovevo prendere. “Ma come, non dobbiamo parlare del programma?”. Poi il focus del conduttore si è incentrato sul nome di un collega, quello di Enrico Papi, ammettendo di non riuscire a spiegarsi determinate scelte dei vertici: “Non è questione di soldi, ma se non ti danno un programma ti dovrebbero spiegare perché. Soprattutto se gente come Enrico Papi continua ad avere spazio anche senza risultati. Io perché non vengo considerato?”, si è domandato.

E proprio a proposito delle scelte di Mediaset alle cui spalle c’è esiste la figura di Pier Silvio Berlusconi, Teo Mammucari ha poi aggiunto: “Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei palinsesti ha detto: “Tra le novità c’è che Gerry Scotti farà…”. Ho pensato “che bello, chissà cosa farà di nuovo il mio amico Gerry”. “La Ruota della Fortuna”. Mi si è gelato il sangue. È uno scherzo? Se al popolino vogliamo dare la solita pappa per 30 anni va bene, ma non si chieda a un artista come me perché cambia”, rivela.