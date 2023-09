Lutto nella tv, la famosa attrice è morta a 80 anni. La donna è deceduta a causa di una malattia non meglio specificata il 31 agosto in un ospedale di Londra. A riferirlo è il Washington Post. Il suo ex marito, il giornalista Simon Jenkins, ha confermato la sua morte, lasciando il mondo nella tristezza. La famosa attrice lascia i suoi due figli Edward e l’attore di Band of Brothers Nolan, oltre a cinque nipoti; Poppy, Theo, Oscar, Dash e Nia. La donna è famosa sopratutto per aver recitato al fianco di Larry Hagman nelle ultime tre stagioni di Dallas.

Tuttavia il suo curriculum è davvero pieno di grandi film e show per la tv. Parliamo di progetti del tipo: “Le avventure di Sherlock Holmes”, “La caduta delle aquile”, “La ciotola d’oro” e “Il ritorno del santo”. Parliamo chiaramente di Gayle Hunnicutt, l’attrice texana che interpretava l’aristocratica inglese Vanessa Beaumont a Dallas. Bella da impazzire, la Hunnicutt una volta disse che le sarebbe piaciuto assomigliare a Audrey Hepburn, riferisce The Guardian.





Lutto nella tv, la famosa attrice è morta a 80 anni

Ha incontrato il suo primo marito David Hemmings a una festa organizzata dall’attore di Rat Pack Peter Lawford. Si sposarono nel 1968 e poco dopo nacque il loro primo figlio: Nolan. La coppia divorziò nel 1974 e nel 1978 Hunnicutt sposò il giornalista ed editore Sir Simon Jenkins dal quale ebbe Edward. Non solo Londra però, Hunnicutt è cresciuta a Fort Worth, in Texas, unica figlia di suo padre Sam, che prestò servizio nel Pacifico meridionale durante la seconda guerra mondiale, e di sua madre Virginia.

Sebbene volesse fare l’attrice dall’età di cinque anni, i genitori di Gayle Hunnicutt si concentrarono sui risultati accademici e lei vinse una borsa di studio presso l’Università della California a Los Angeles per studiare letteratura e teatro inglese. Fu proprio lì che venne notata da un agente della Warner Brothers mentre prendeva parte ad una produzione teatrale.

Ha fatto il suo debutto nella commedia navale televisiva Mister Roberts all’età di 23 anni nel 1966. Gayle Hunnicutt era anche una scrittrice e dopo aver scritto un libro intitolato “Salute e bellezza nella maternità” nel 1984, due decenni dopo pubblicò “Cara Virginia”, una commovente raccolta di lettere d’amore di suo padre scritte mentre prestava servizio nel Pacifico meridionale.

