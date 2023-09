Ha perso il controllo della sua moto mentre era in pista, è uscito di strada subito dopo una curva andandosi a schiantare contro le barriere di protezione. Un urto violentissimo tanto che, riportano i media locali, l’attore e regista 56enne è stato sbalzato fuori dalla pista cadendo, poi, rovinosamente a terra. L’incidente è apparso subito grave e la macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in marcia per portare l’attore dall’autodromo alle porte di Parigi all’ospedale Cremlino-Bicêtre dove è stato ricoverato d’urgenza.

Gli esami clinici ai quali è stato sottoposto hanno evidenziato gravi fratture, in particolare al bacino e alle caviglie con i medici che, scrive Repubblica: “gli hanno praticato un coma artificiale indotto, ma non è in pericolo di vita”. Non è chiara la dinamica dell’incidente ma pare che l’attore sia rimasto sempre cosciente.





Incidente in moto per l’attore Mathieu Kassovitz: gravi fratture

Al punto che è stato in grado di togliersi il casco da solo subito dopo l’impatto. A quanto si apprende, poi, l’attore stava preparando per un ruolo in un film una delle sue figlie era dietro di lui in moto quando è avvenuto l’incidente ma non è rimasta ferita. Lui è la stella del cinema francese Mathieu Kassovitz i tempi di recupero del quale sono tutti da valutare.

Famoso a livello mondiale, Kassovitz ha lavorato con registi di primo piano. Tra i suoi lavori, ricorda ancora Repubblica, L’odio (La haine) il film che lo rese famoso nel 1995 quando era ancora molto giovane, lo vide regista e protagonista, con Vincent Cassel, di una storia sulla disperazione delle banlieue e le violenze della polizia. Conquistò tre César e il premio per la regia a Cannes.

Tra i film in cui è stato protagonista in seguito, Un héros très discret di Jacques Audiard, Il quinto elemento di Luc Besson, Il favoloso mondo di Amélie di Jean-Pierre Jeunet, Amen di Costa-Gavras. È stato anche protagonista della serie Le Bureau – Sotto copertura creata da Éric Rochant, cinque stagioni aprezzate da pubblico e critica. Nel suo film più recente Visions, presentato in anteprima due settimane fa, interpreta il marito di Diane Kruger, un pilota che inizia una relazione con la sua ex ragazza.