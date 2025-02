Importante comunicazione in arrivo per Zeudi al Grande Fratello. L’ex Miss Italia vivrà una puntata in diretta molto intensa, infatti nella serata del 10 febbraio Alfonso Signorini la chiamerà in disparte e per lei ci sarà un momento che non potrà dimenticare facilmente. Ad anticipare la notizia è stata Federica Panicucci, nei suoi consueti spoiler durante Mattino Cinque.

La conduttrice ha dapprima confermato la notizia che ci sarà il primo finalista del Grande Fratello, scelto tra i concorrenti uomini, poi si è soffermata su Zeudi e ha preannunciato una sorpresa meravigliosa. La Di Palma sarà molto felice di incontrare una persona per lei speciale.

Grande Fratello, sorpresa in arrivo per Zeudi: chi incontrerà

Dunque, prepariamoci a vivere super emozioni al Grande Fratello anche perché Zeudi farà probabilmente molta fatica a trattenere le sue lacrime. Potrà rivedere qualcuno di fondamentale nella sua famiglia, che le porterà tutto il supporto necessario per proseguire questa avventura nel reality show.

Federica Panicucci ha annunciato in diretta che “ci sarà una sorpresa per Zeudi, arriverà il fratello musicista“. Successivamente la presentatrice di Mattino Cinque ha ricordato che ci sarà un’eliminazione tramite il televoto, quindi un altro concorrente dovrà dire addio a questa esperienza.

Tempo di spoiler per questa sera al #GrandeFratello! pic.twitter.com/5OxUANraff — Mattino5 (@mattino5) February 10, 2025

Zeudi, che ha uno splendido rapporto anche con sua mamma Mariarosaria, ha due fratelli: Asia e Giuseppe. La sorella studia all’Accademia delle Belle Arti, mentre il fratello è uno studente di Ingegneria che studia pure al conservatorio. Sarà proprio lui a farle la gradita sorpresa.