The Couple è iniziato da pochi giorni, ma sui concorrenti stanno già emergendo i primi rumor. Stavolta a finire nel mirino del gossip è stata Laura Maddaloni, che gioca in coppia con Giorgia Villa. La judoka napoletana avrebbe non pochi problemi nella sua famiglia, secondo le indiscrezioni venute fuori in queste ore.

L’influencer Deianira Marzano è stata contattata da una sua follower, che l’ha messa al corrente di presunte problematiche familiari che avrebbe Laura Maddaloni. Fuori da The Couple la bomba è stata sganciata, quindi non resta che attendere adesso eventuali confessioni della protagonista del nuovo reality di Ilary Blasi.

The Couple, Laura Maddaloni avrebbe problemi seri con la sua famiglia

Laura Maddaloni è la sorella di Marco Maddaloni, anche lui judoka e conosciuto in tv per aver partecipato al Grande Fratello 17 nella stagione 2023-2024. Nel 2019 è stato anche il vincitore dell’Isola dei Famosi 14. E proprio tra la concorrente di The Couple e il fratello non scorrerebbe buon sangue.

Questo il messaggio inviato alla Marzano: “Ti volevo segnalare che i fratelli Maddaloni (Laura e Marco) sono in pessimi rapporti e non si parlano da un bel po’. Un’ex gieffina, mia amica, mi disse questa cosa e in realtà loro non si seguono neanche su Instagram. Anche la moglie di Marco, Romina, non segue la cognata, sarà successo qualcosa di grave perché sono circa 4 anni che non hanno più alcun tipo di rapporto“.

Laura Maddaloni, 44 anni, è sposata con un altro famoso, ovvero il pugile Clemente Russo. Hanno avuto tre figlie. Proprio col coniuge aveva preso parte all’Isola dei Famosi nel 2022. E ora è iniziata questa sua avventura a The Couple.