Al Grande Fratello sono stati giorni intensi e anche ansiosi. Il malore avuto da Garibaldi, il secondo a distanza di poco tempo, ha allarmato tutti i concorrenti. Adesso direttamente dal programma è arrivata la comunicazione definitiva e quindi ufficiale relativa al bidello calabrese. Sarà Alfonso Signorini ad informare i gieffini e il pubblico di questa importante novità.

Ovviamente nel corso della puntata in diretta, prevista nella serata di lunedì 19 febbraio, non si farà il punto della situazione solo sul malore di Garibaldi. Infatti, ci si soffermerà anche sull’uscita dalla casa di Mirko, che è stato in visita qualche giorno per confrontarsi soprattutto con Perla. E si capiranno le loro opinioni su questa nuova convivenza nel reality, seppur breve.

Grande Fratello, malore Garibaldi: la decisione ufficiale

Toccherà al conduttore del Grande Fratello rivelare cosa è stato deciso dopo il malore di Garibaldi, un aggiornamento molto significativo inerente le sue condizioni di salute. Inoltre, stando alle anticipazioni, il concorrente Stefano riceverà una sorpresa, infatti arriverà la madre Carla che lo potrà riabbracciare. Forti emozioni in arrivo anche per Paolo e Letizia, che avranno una nuova sorpresa.

Nella serata del 19 febbraio è programmato il rientro in casa di Garibaldi, che potrà riprendere il suo posto nella casa insieme agli altri coinquilini. Infatti, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti medici previsti e ha avuto l’autorizzazione a partecipare nuovamente al GF, quindi sta molto meglio. Occhi puntati infine anche sul televoto, che vede sfidarsi tra inquilini. Il risultato finale ci sarà nelle prossime ore.

Non si tratta di un televoto eliminatorio, quindi scopriremo chi si salverà e chi invece rischierà in futuro di lasciare la casa. A lottare per la permanenza sono Beatrice, Sergio e Grecia.