Nella giornata del 9 gennaio Beatrice Luzzi è stata ospite di Pomeriggio Cinque e inevitabilmente non poteva non soffermarsi sul Grande Fratello e sugli ultimi temi. Prendendo la parola, l’opinionista del reality show di Alfonso Signorini ha bacchettato Helena, dicendole qualcosa che sicuramente non farebbe piacere alla bellissima modella brasiliana.

Interpellata dalla conduttrice Myrta Merlino, Beatrice Luzzi è stata diretta come suo solito e ha punzecchiato Helena. Stava in realtà parlando di un’altra concorrente del Grande Fratello, ovvero Amanda, ma ha approfittato di questa situazione per dire la sua sulla Prestes e sui comportamenti che ha tenuto nel recente passato.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Helena: cosa le ha detto

Durante la puntata in diretta del Grande Fratello, Amanda ha avuto uno screzio con Shaila per il rapporto della sorella di Loredana Lecciso con Lorenzo, che ha scatenato la gelosia dell’ex velina di Striscia la Notizia. Beatrice Luzzi ha allora deciso di prendere le parti di Amanda, ma ha nominato pure Helena, che è stata apertamente criticata per i suoi atteggiamenti.

Beatrice ha infatti esclamato a Pomeriggio Cinque: “Shaila è gelosa, Amanda ha fatto un passo indietro quando si sono riavvicinati, però sente la mancanza di Lorenzo. Lei lo ha sempre difeso. Amanda è una gran signora e non è una che si insinua nelle relazioni, come per esempio fa Helena“. Ma Clarissa Burt non è stata d’accordo sulla Lecciso: “C’è un codice della donna, non è signorile”.

Staremo a vedere se Beatrice e Helena avranno un confronto nel prossimo appuntamento del Grande Fratello, visto che Signorini potrebbe chiedere maggiori precisazioni all’opinionista.