Su Canale 5 è tonato in televisione il Grande Fratello. Come sempre, in studio, Alfonso Signorini con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Al loro fianco, Fiordaliso, concorrente che ha scorsa settimana ha lasciato la casa e ieri è rientrata per fare una sorpresa all’amica Beatrice Luzzi. Dopo l’abbandono, la concorrente vip è stata sostituita da nuovi inquilini: Simona Tagli e Alessio Falsone.

Da questa settimana, dopo la conclusione del Festival di Sanremo, torna il secondo appuntamento in diretta con il Grande Fratello. Mercoledì 14 febbraio, ritroveremo in prima serata su Canale 5 Alfonso Signorini, Cesara Buonamici, Rebecca Staffelli e ovviamente i concorrenti della casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello, Vittorio Menozzi è l’eliminato della puntata

Durante la puntata c’è stato anche l’atteso confronto tra Beatrice e Vittorio. I due sono sempre stati legati e poi c’è stata la frattura. Chiamati in super led, Beatrice è stata molto chiara: “Credo si sia reso conto che avevo fatto scendere una porta blindata. Si è riposizionato velocemente, è un abilissimo giocatore, lo dico con stima”.

Vittorio Menozzi ha spiegato il motivo del suo allontanamento: “Non mi ero reso conto di quanto esprimere una opinione contro la tua, rispetto a Massimiliano, potesse cambiare nel nostro rapporto, non lo capivo. Forse pensavo che mi fossi stata vicino per alleanza e non per amicizia reale. Mi ha portato a pensarlo il fatto che mi hai parlato di strategia, non sapevo se la nostra amicizia si basasse su quello”. Alla fine dell’incontro tra i due è tornato il sereno e la pace è stata suggellata con un abbraccio e un ”ti voglio bene”.

Il pubblico ha deciso che a dover abbandonare immediatamente la Casa è… Vittorio! #GrandeFratello pic.twitter.com/8FFqbxXlFv — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2024

Ma la gioia è durata poco, perché proprio Vittorio è stato il concorrente che ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello. Il modello si è scontrato al televoto con Stefano Miele, Beatrice Luzzi e Federico Massaro. A risultare la più votata è stata Beatrice Luzzi con 30% dei voti, poi Federico Massaro con il 29% dei voti, Stefano Miele con il 21% dei voti. Vittorio ha ottenuto il 20% dei voti e ha dovuto lasciare la casa.