Dopo le storie Instagram, la madre di Greta Rossetti è tornata a parlare del Grande Fratello ai Giada Di Miceli nella trasmissione di Radio Radio, Non Succederà Più, ha fatto delle rivelazioni su Mirko Brunetti. L’ex gieffino le avrebbe confessato che poco prima di entrare a Temptation Island stava per fare la proposta di matrimonio a Perla. “Se lui amava ancora Perla? posso dire che quando guardavamo le puntate di Temptation lui faceva le facce… Secondo me era ancora preso”, ha rivelato la madre di Greta.

Non solo la madre di Greta Rossetti, anche Perla ha fatto delle nuove rivelazioni sull’ex fidanzato Mirko Brunetti. La giovane si trova ancora all’interno della casa del Grande Fratello, e in queste ore, dopo il party organizzato dal GF, si è lasciata andare a delle confessioni con Letizia Petris.

Perla Vatiero ha anche parlato di un possibile ritorno di Mirko all’interno della casa del Grande Fratello spiegando a Letizia che per lei sarebbe un problema. “Se tornasse lui qui dentro una settimana? E che fa? Se lo voglio qui? Mi mettete in difficoltà. Non che cambio io, io sono io. All’inizio non ero come adesso? È il mio modo di essere, io sono diesel”.

Come ha riportato il sito Biccy, durante la chiacchierata con Letizia, Perla ha fatto diverse rivelazioni su Mirko: “Io sono subentrata in un contesto già formato… me lo dice sempre anche Mirko, che sono una che parte piano. Non potevo entrare a bomba, io amo sono diesel ed entro in una situazione televisiva di due mesi e cerco di conoscere le persone, di capire e di captare con chi posso parlare, confidarmi e scherzare. Poi sono me stessa, il mio carattere è quello, io sono io e non c’è falsità. Io non subentro a gamba tesa e sono fuori luogo, io osservo, vedo la situazione”.

“Pensate da cosa arrivavo. Non vedevo Mirko da cinque mesi. Il giorno prima di entrare a Temptation Island, la notte prima siamo stati insieme, sì in quel senso”, ha quindi rivelato Perla. “Poi siamo entrati nel programma, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per mesi e poi ci siamo riabbracciati qui dentro. Non è stata una cosa normale e credo si capisca. Avete capito voi mentalmente io cosa ho dovuto affrontare? Io che penso che l’ultima volta da sola con lui siamo stati insieme e poi lo rivedo in una casa con mille telecamere”, ha concluso Perla.