Una vicenda che ha lasciato molti di sasso: un uomo nudo ritrovato sul tetto di un’auto in piena notte. Ad accorgersene è direttamente il padrone della macchina, che tramite le telecamere di sicurezza ha visto questa scena senza senso. In un primo momento il padrone del mezzo ha pensato che l’uomo ci fosse caduto sopra, probabilmente senza vita. E invece l’uomo stava più che bene, si era semplicemente addormentato sul tetto del mezzo.

Il residente è rimasto sbalordito nello scoprire l’uomo di mezza età, apparentemente ubriaco, aveva scelto la sua macchina come letto. L’ubriaco indossava solo calzini blu e mutande di colore nero e quando l’uomo si è avvicinato ha scoperto che era semplicemente addormentato. Siamo a Norfolk in Inghilterra. E proprio qui, per qualcuno, il ferragosto è stato a dir poco… pesante, dal punto di vista alcolico almeno. Il proprietario del mezzo, durante la notte, aveva sentito strani rumori provenienti dall’esterno dell’abitazione.





Uomo nudo ritrovato sul tetto di un’auto in piena notte: la foto

Inizialmente aveva pensato a qualche festa per il ferragosto, ma ha comunque deciso di riguardare le immagini notturne riprese dalle telecamere di sicurezza a circuito chiuso della sua casa. È proprio qui che si rende conto dell’uomo.

Al The Sun che ha diffuso la notizia, ha raccontato: “Dopo aver sentito un po’ di trambusto e aver visto alcuni frammenti di vetro sul pavimento del giardino, la mattina dopo ho fatto scorrere le telecamere a circuito chiuso per vedere cosa era successo. E mi sono imbattuto in questo individuo disteso sopra l’auto che dormiva”.

Norfolk: Virtually naked man found asleep on car in Cromer | Eastern Daily Press is this what made you visit norfolk ⁦@AntheaJayne4⁩ https://t.co/zgqoVcIGUM — kenny (@kennychild) August 14, 2022

L’uomo, vestito solo con mutande e calzini, riposava sul tetto di un’auto di colore grigio parcheggiata davanti casa, come fosse un normalissimo materasso. Una scena da film. Tuttavia quando il residente di Norfolk è uscito in strada per controllare, della persona non c’era più traccia. Che meraviglia.

