Una bruttissima notizia ha sconvolto Tu sì que vales. La trasmissione è stata colpita da un lutto nelle ultime ore, che ha lasciato incredulo il pubblico. I telespettatori si ricordano perfettamente la sua performance sul palco e mai avrebbero potuto immaginare che la sua vita potesse terminare così prematuramente e improvvisamente. Solamente 10 giorni fa aveva scoperto di avere una grave malattia, che l’ha dunque uccisa in un tempo che definire brevissimo è anche riduttivo.

Dolore davvero forte per Tu sì que vales, che ovviamente è in lutto, ma anche per tutti coloro che la amavano sia a livello umano che professionale. Lei, in compagnia di due altre donne, aveva fatto impazzire tutti su Canale 5 con un’esibizione che era rimasta impressa nella memoria di tanti. La sua bravura e la sua simpatia non potranno mai essere dimenticate da nessuno. Aveva solamente 48 anni e il suo decesso ha angosciato tutti. In televisione si era comunque fatta apprezzare anche in altri programmi.





Tu sì que vales in lutto: morta Anna Rita Luceri di Ciciri e Tria

Tu sì que vales non poteva ricevere notizia peggiore, con un lutto che indubbiamente non sarà facile da accettare. A perdere la vita è stata una delle componenti del trio comico Ciciri e Tria, che si chiamava Anna Rita Luceri. A rivelare tutti i dettagli è stato il Quotidiano di Puglia. Il trio ha pubblicato immediatamente un post di commiato. Ha nello specifico inserito una foto delle tre donne e ha scritto: “Stretta a noi… per sempre!”. Ma anche il suo gruppo Salent Show ha voluto dedicarle un addio speciale.

Anna Rita Luceri era nata in un comune in provincia di Lecce, Martano, e nel corso della sua carriera con le colleghe Francesca Sanna e Carla Calò era stata anche a Zelig. Poi avevano lavorato anche a Colorado, Domenica Cinque e Quelli che il calcio. Il Salent Show ha commentato: “Oggi la famiglia del Salent Show ha subito un doloroso lutto: la nostra amata Anna Rita Luceri non c’è più. In questo momento così triste ci stringiamo con tutto il nostro amore a Maurilio, Giovanni, Gabriele, Maria Rosaria, Fernando e tutti i loro cari”.

Il Salent Show ha concluso così il ricordo nei confronti di Anna Rita Luceri di Ciciri e Tria: “Porteremo sempre con noi la sua professionalità, la passione, l’ironia, la forza di madre, il guizzo nei suoi occhi, la splendida splendida voce e il suo meraviglioso sorriso. Il destino ci ha tolto un’Amica ma ci ha regalato la stella più luminosa nel cielo”. Una perdita davvero enorme.

