Ancora un lutto nella famiglia di Tu sì Que Vales, il programma condotto da Maria De Filippi, Gerry Scotti e altri. No, non parliamo del decesso di Piero Sonaglia, assistente di studio anche di questo programma, ma di un protagonista vero e proprio. Insomma, in pochissimi giorni è arrivata la notizia di due scomparse che hanno lasciato sconcerto e dolore all’interno della redazione del talent show di Canale 5. A perdere la vita è Angelo Marotta. Il 63enne è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione del programma Mediaset.

Una esibizione, la sua, che è rimasta nei cuori dei giurati e del pubblico. Angelo Marotta si è mostrato simpatico e spigliato al pubblico televisivo. Si è fatto notare più da tutti da Gerry Scotti che lo aveva conquistato e arruolato nella sua divertente “Scuderia”. Ma cosa è successo al 63enne? C’è da dire che da diverso tempo l’uomo si occupava di lavorare nel campo dell’edilizia. Ma la sua passione più grande era il ballo, arte che lo ha spinto a partecipare al talent show di Canale 5.





Angelo Marotta, morto il concorrente di Tu sì que Vales

Un hobby che gli ha portato la simpatia dei giudici e gli ha regalato grande popolarità. Da quello che riportano le testate siciliane, Angelo Marotta, sembra abbia perso la vita a causa di un bruttissimo incidente stradale. Il tragico evento ci sarebbe stato a Vittoria, un comune della provincia di Ragusa.

Uno schianto, secondo quanto riporta il sito Ragusa News, che sarebbe arrivato all’alba del 3 aprile 2022. È stato riferito, inoltre, sempre secondo le prime ricostruzioni e testimonianze, che probabilmente Angelo Marotta stava tornando nella sua abitazione dopo una notte in discoteca, quando è avvenuto l’impatto.

Da quello che riporta il portale siciliano, sembra che l’auto di Marotta sarebbe arrivata all’altezza di via Garibaldi a Vittoria e che poi avrebbe perso il controllo della vettura. La sua macchina si è poi andata a schiantare su un’auto parcheggiata. L’ipotesi più probabile, per le autorità, è che Angelo Marotta sia rimasto vittima di un colpo di sonno o un malore che gli ha tolto la lucidità.

“Stavo per morire”. Elena Sofia Ricci, fuori il suo dramma: “Una cosa grave”