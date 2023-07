Mercoledì 19 luglio c’è stato un tragico incidente aereo che è costato la vita a sei persone, cinque politici e il pilota. L’incidente ha coinvolto un velivolo Cessna T210N con registrazione HK5138 si è schiantato mercoledì mattina. Come detto, i sei occupanti sono morti, secondo l’Aeronautica Civile. Per motivi ancora in corso di accertamento, l’aereo è caduto in una zona rurale del comune di San Luis de Gaceno, precisamente nella fattoria La Esmeralda, giurisdizione del villaggio di Caño Tigre.

Tra le sei vittime il pilota dell’aereo e alcuni personaggi politici. Tra le vittime ci sono l’ex senatrice Nohora Tovar, suo marito, Guillermo Perez, e il candidato del CD al governatorato di Meta, Felipe Carreno. Il partito Centro Democratico ha pubblicato sui propri social un’immagine in cui parla delle vittime dell’incidente aereo. Ha affermato che questa è “la più grande tragedia”. Le vittime erano membri della comunità.

Incidente aereo in Colombia: morti 5 politici e il pilota

La senatrice María Fernanda Cabal ha confermato che “l’ex senatrice Nohora Tovar, suo marito Guillermo Pérez, il vice Dimas Barrero, Óscar Rodríguez e Felipe Carreño stavano viaggiando sull’aereo“, ha detto Cabal. Le prime immagini della tragedia che ha causato la morte dei noti leader politici e del pilota sono state diffuse attraverso i social network. Le immagini mostrano l’aereo completamente distrutto, dopo essere caduto in una zona rurale. Intorno ai pezzi dell’aereo c’erano i corpi sia del pilota e degli altri occupanti, ovviamente censurati nei video finiti in rete. L’aereo, secondo le prime versioni, sarebbe precipitato a circa 22 chilometri dal perimetro urbano, nella fattoria La Esmeralda, giurisdizione del villaggio di Caño Tigre, in Colombia.

“I contadini hanno detto di vedere da tre a quattro corpi, ma all’inizio non sapevano se c’erano dei sopravvissuti”, ha detto il sindaco del comune, Juan Carlos Buitrago, riportando le parole dei primi soccorritori. L’aereo Cessna T210N era comandato da Eliodoro Álvarez, che ha avuto l’ultimo contatto con la torre di controllo quando stava sorvolando Villanueva, Casanare, secondo il rapporto delle autorità. Gli occupanti dell’aereo si stavano recando a Bogotá per un incontro con i leader del partito Centro Democratico.

La senatrice Paloma Valencia ha dichiarato via Twitter: “Sento un grande dolore al cuore con la notizia dell’incidente aereo che stava trasportando la mia grande amica e compagna Nohora Tovar, il nostro grande leader Guillermo Pérez, il nostro vice Dimas e il nostro consigliere. Così come Felipe Carreño e gli altri membri. Un grande abbraccio alle loro famiglie”.