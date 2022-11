Comprano la casa dei sogni, poi la scoperta inaspettata nell’armadio

Sorpresa choc nella casa acquistata durante i lavori di ristrutturazione. Una coppia residente nel Maine, stato degli Stati Uniti d’America, è riuscita a realizzare il sogno di acquistare la loro casa dei sogni ma mai si sarebbero aspettati di scoprire qualcosa di decisamente inaspettato.

La notizia è stata riportata dal quotidiano Bangor Daily News e in poco tempo è diventata virale sui social. Siamo nella cittadina di Caribou e protagonista della storia è una coppia che da poco aveva acquistato la villetta messa in vendita qualche mese prima.

Sorpresa choc nella casa acquistata: nell’armadio c’era un cane

In procinto di effettuare i lavori di ristrutturazione della villetta appena acquistata, la coppia ha fatto una scoperta choc all’interno di uno degli armadi. Aperta l’anta dell’armadio la scoperta choc: al suo interno si trovava un cane. Secondo quanto riferito dalla polizia, il pitbull era molto malnutrito e alla vista dei due si è mostrato molto aggressivo.

I nuovi proprietari di casa hanno scoperto il pitbull malnutrito all’interno dell’armadio, dove molto probabilmente era stato lasciato da diverso tempo. Secondo il quotidiano Bangor Daily News, che ha riportato la dichiarazione della polizia, il cane, che ha agito in modo aggressivo quando le autorità sono intervenute mercoledì scorso, aveva bisogno di cibo e cure mediche. “Una volta effettuate le visite dal veterinario capiremo cosa è successo al cucciolo”, ha detto l’ufficiale della polizia di Caribou Douglas Bell.

“Una volta che saremo in grado di trovare il proprietario e conoscere le condizioni del cane, avremo un’idea sull’accusa”. Dopo qualche giorno la polizia è riuscita a risalire all’identità dei proprietari del cane. Si tratta di una coppia di senzatetto che aveva occupato la casa messa in vendita. Ora il cane sta bene e al momento si trova in una struttura in attesa di trovare un nuovo padrone.