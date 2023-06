Ricarica il telefonino e muore folgorata ragazza di 12 anni. La piccola Sofia pensava semplicemente di mettere il telefono in carica e invece l’unica cosa che ha trovato è stata la sua tragica fine. Questa la terribile vicenda di Laisa Sofia da Silva Teixeira, di Colonia do Piaui, nello stato brasiliano nord-orientale di Piaui. La piccola tra l’altro si era salvato dalla scossa iniziale e tutti pensavano se la sarebbe cavata solo con un gran spavento. Ma la vita aveva altri piani per la piccola Sofia che invece aveva subito una serie di lesioni multi-organo che non le hanno lasciato spazio.

La forte scarica elettrica non le aveva lasciato dei vistosi segni fuori, ma dentro l’aveva distrutta. Da quello che riportano i media brasiliani, la folgorazione è stata talmente tanto intensa da far esplodere il caricabatterie. Tuttavia l’elettricità è passata dai cavi al corpo della bambina, non lasciandole scampo. Ma cosa è successo e soprattutto, è un episodio frequente?





Da quello che riporta la stampa locale, sembra che alla della tragedia potrebbe esserci un difetto del caricabatterie stesso che non sarebbe stato omologato. Proprio così, questi prodotti devono rispettare determinate caratteristiche per passare la dogana ed poter essere venduti. Il rischio è che prodotti non certificati potrebbero rispondere male o addirittura esplodere come un questo caso.

Nel frattempo gli amministratori locali hanno annullato le lezioni nelle scuole della città. I politici hanno infatti voluto rispettare quel luogo sacro che è la scuola, ricordando la figura della 12enne. Chiaramente gli stessi hanno anche indetto il lutto cittadino: “Laisa Sofia da Silva Teixeira sarà sempre ricordata con affetto da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla”.

E ancora: “Possa la sua anima riposare in pace”, ha quindi scritto il consiglio comunale in una nota. Una comunità sotto choc quindi, per la morte della 12enne Laisa Sofia da Silva Teixeira, di Colonia do Piaui, nello stato brasiliano nord-orientale di Piaui. Un decesso che continuerà a far parlare di sé probabilmente ancora per molto, molto tempo.

