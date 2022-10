Una ragazza tradita dal fidanzato si vendica e racconta tutto sui social. Il video della vendetta tremenda è presto diventato virale ma ha finito per dividere gli utenti. Di sicuro a nessuno fa piacere fare certe scoperte ma c’è chi si limita a troncare e chi decide di farla pagare al partner.

È questo il caso di Ana Garcia, ragazza messicana che grazie al video pubblicato da un’amica su TikTok sta facendo parlare di sé. Ha escogitato un piano diabolico ai danni dell’ex fidanzato, come si vede nel video che trovate in fondo.

Ragazza tradita dal fidanzato si vendica: il video su TikTok

Come detto, la ragazza in questione aveva appena scoperto di essere stata tradita dal fidanzato. Ma dopo averlo lasciato (come si nota dal nome in rubrica ‘Ex’ quando inquadra il telefonino) era evidentemente ancora scottata e ha deciso di vendicarsi, come riporta il sito Leggo.

Ha pensato bene di iscrivere l’ex al servizio militare. Il fidanzato era ovviamente all’oscuro di tutto e infatti, come si vede alla fine del filmato, il messaggio inviato alla ragazza da lui è chiaro: “Mi ha chiamato un comandante dell’Esercito, dicono che devo presentarmi in caserma”.

Questo video della ragazza tradita e vendicativa ha registrato oltre 11 milioni di visualizzazioni e quasi 1 milione di like ma non tutti hanno apprezzato. Molti hanno applaudito l’idea di Ana Garcia, altri poco ci credono e altri ancora l’hanno messa in guardia: “Hai fatto una cosa grave e soprattutto illegale. Il tuo ex rischia di essere accusato di diserzione, ma se si venisse a sapere la verità, ci sarebbero conseguenze pesantissime anche per te”.