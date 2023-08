“Perché è morta”. Il figlio si infortuna, mamma Lucinda si sente male e muore poco dopo

Una donna è morta dopo aver avuto un malore mentre stava assistendo alla partita di football di suo figlio. Lucinda Daniels, madre di quattro figli, stava assistendo alla partita di football universitario di suo figlio Dillon a Santa Clara, quando l’adolescente ha riportato una frattura alla gamba e una lussazione del piede. Lei e il padre di Dillon, Dale, si sono precipitati sul campo insieme ai paramedici per curare le ferite del figlio.

Mentre aspettavano un’ambulanza, il padre Dale è svenuto, costringendo a chiamare un’altra ambulanza. Poco dopo, mentre i paramedici stavano curando Dillon, Lucinda è crollata a terra perdendo conoscenza. Secondo il San Jose Mercury News, la 44enne è rimasta a terra per circa tre minuti prima di essere portata d’urgenza in ospedale.

Lucinda Daniels muore a 44 anni durante la partita del figlio

“Stiamo lì a pensare: ‘Signore, cosa sta succedendo qui?’ Era così surreale”, ha detto Joe Maemone, direttore sportivo esecutivo della scuola frequentata da Dillon, figlio della vittima. “Pensi quasi che questo fosse solo un brutto sogno dal quale ti sveglierai”. ventiquattro ore dopo il ricovero lo staff medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso cerebrale della donna.

“Chiunque ha conosciuto Lucinda, sa che lei ha uno dei cuori più grandi che qualcuno abbia mai visto e, in linea con quello spirito, è una donatrice di organi”, hanno detto i suoi amici sulla pagina della raccolta fondi che è stata attivata poco dopo il ricovero in ospedale. “Mentre stiamo perdendo Lucinda, speriamo che troviate conforto nel sapere che la sua scomparsa darà il dono della vita a numerose altre persone e permetterà al suo amore di continuare a diffondersi nel mondo”.

Lucinda alla fine ha avuto un ictus e sabato ne ha subito un secondo, che l’ha lasciata senza attività cerebrale. I fondi raccolti verranno utilizzati per aiutare la famiglia a coprire tutte le spese mediche, i costi funebri e le spese di soggiorno.”Per favore, tenete la famiglia nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere”, hanno scritto nell’annuncio della raccolta fondi. Secondo la Brain Aneurysm Foundation (BAF), circa una persona su 50 negli Stati Uniti ha un aneurisma cerebrale non rotto, ma la maggior parte non è grave.