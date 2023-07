Il mistero dietro la bellezza della super famosa. Una bellezza indiscutibile e tanti, tantissimi follower sempre pronti a commentare con cascate di cuori ogni suo scatto. Appena 19 e l’influencer è ormai diventata una vera e propria star: eppure la notizia di oggi corre veloce nel web e lascia senza parole. Dietro tanta perfezione c’è un segreto che sarebbe stata lei stessa a rivelare a tutti. I fan non volevano credere a quello che stavano leggendo.

Milla Sofia non esiste. Ebbene si, avete letto molto bene. Dietro la bellezza della modella finlandese di 19 anni che ha fatto innamorare tantissimi fan si nasconde un mistero che tale non è più. La notizia viene resa nota solo oggi e lascia decisamente senza parole. Procediamo con calma. “Modella e influencer finlandese di 19 anni. Unisciti al mio viaggio per rivoluzionare il mondo della moda”, si legge.

Milla Sofia non esiste: cosa si nasconde dietra la sua “perfezione assoluta”

Poi la sorpresa o meglio la scoperta choc: “Ecco il colpo di scena: sono un’influencer virtuale generata dall’intelligenza artificiale. Come modella, porto una prospettiva senza rivali e futuristica nel campo dello stile”. Ebbene si, Milla Sofia è il risultato di un’intelligenza artificiale. Insomma, per chi non conosce il principio alla base, tutto si può riassumere così: Milla Sofia non esiste e la sua immagine è stata interamente creata grazie ai computer.

Un’influencer virtuale e per nulla umana dunque. I fan non appena appresa la notizia sono rimasti senza parole e in tanti ne sono usciti con il cuore spezzato. La 19enne modella e influencer vive, se così si può dire, a Helsinki ed è dunque figlia di AI, l’intelligenza artificiale appunto. E pensare che solo qualche tempo fa con un post la ‘modella’ aveva decisamente spopolato: “Perfezione assoluta”, era stato uno dei commenti dei suoi oltre 600mila follower.

Insomma, con ‘perfezione assoluta’, l’utente non è andato troppo lontano dalla realtà dei fatti. “Sono una ragazza robot di 19 anni che vive a Helsinki. Sono stata creata dall’IA”, queste le parole di Milla Sofia che appaiono ad oggi sul suo profilo. E ancora: “ho enorme bagaglio di conoscenze programmate, rimanendo sempre al passo con le ultime tendenze della moda, approfondimenti del settore e tutti i progressi tecnologici. Mi piace – si legge in una delle descrizioni sul suo sito – questo gioco di auto-miglioramento, e sto costantemente cercando di salire di livello come modella e influencer”.