Collisione tra due aerei sulla pista di decollo. Uno dei due, il Ryanair ha avuto la peggio. Attimi di tensione e terrore per i passeggeri e gli operatori di bordo, piloti compresi, per una manovra azzardata di due aerei, uno in particolare sembra. Un aereo Ryanair è stato pesantemente danneggiato all’ala dopo che un altro aereo ha accidentalmente urtato la sua ala in fase di rullaggio.

>> Maltempo sull’Italia: morti, ospedali allagati, sfollati. La situazione e le previsioni

Siamo a Madrid, sul volo Ryanair per Bologna che sarebbe dovuto arrivare a destinazione alle 18 circa del primo novembre 2023. Ma in fase di decollo di un altro aeromobile, le due ali si sono scontrate creando danni irreparabili prima di un altro decollo. Oltre il serio danno, si è generato un rumore tanto forte da far spaventare i passeggeri, i quali hanno iniziato a urlare in preda al terrore. Cosa è successo dopo?





Collisione tra due aerei sulla pista di decollo

Qualche minuto più tardi, quando il peggio era passato e nessuno si era fatto miracolosamente male, l’aereo si è fermato e i passeggeri sono scesi in attesa di un nuovo volo. Gli stessi hanno dovuto attendere diverse ore in aeroporto, ma alla fine sono riusciti a raggiungere Bologna. Nel frattempo è diventato virale il video di una ragazza che su TikTok ha raccontato questo episodio con ironia.

Il tutto è successo sulla pista dell’aeroporto spagnolo Adolfo Suarez Madrid-Barajas. La paura più grande chiaramente resta per quei passeggeri che avevano preso posto attorno ai finestrini adiacenti all’ala colpita e mezza distrutta. Tra i passeggeri anche Federica Felisatti, titolare della rinomata e conosciuta Gelateria del Cuore di Porto Garibaldi.

La ragazza, che era con la famiglia in vacanza, ha detto: “Abbiamo atteso due ore, ma poi ci è stato messo a disposizione dalla compagnia aerea un secondo aereo per poter rientrare a casa. Da parte nostra non c’è stata paura. Abbiamo solo avvisato le hostess che era stata colpita l’ala dell’aereo e nel giro di due ore è stato messo a disposizione un nuovo aereo per tornare a Bologna”.

Leggi anche: Impatto devastante sulla provinciale, morta una donna e tre feriti in codice rosso