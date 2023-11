Ancora una vittima sulle strade italiane, una donna di 81 ani è morta in un grave incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, 2 novembre. Si chiamava Maria Marciante, originaria di Veglie, per lei ogni tentativo di soccorso è stato purtroppo inutile. Pesante anche il bilancio dei feriti. Tre persone, 2 donne di 32 e 40 anni e un uomo di 37 anni – , sono state trasportate in codice rosso in ospedale a Lecce. Lo schianto è avvenuto sulla provinciale Copertino – Galatina.

Ancora da capire la dinamica del sinistro, al vaglio delle forze dell’ordine. Quello che è certo è che lo schianto che ha coinvolto una Fiat Panda e una Nissan Qashqai (ed è avvenuto quasi all’altezza dello svincolo per Collemeto) è stato devastante tanto che le rispettive parti anteriori sono andate completamente deformate.





Per consentire l’esecuzione dei rilievi planimetrici da parte delle forze di polizia, il tratto di strada interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico. La Puglia è tra le regioni più colpite dal fenomeno degli incidenti stradali. L’anno scorso si sono stati 9.286 incidenti stradali con lesione, di cui 201 mortali, che hanno provocato 226 vittime così ripartite.

149 conducenti, 52 persone trasportate, 25 pedoni e 14.256 feriti. In media, 25 incidenti con lesioni al giorno. Rispetto al 2021 il numero di sinistri con morti e feriti ha registrato un +2,2 per cento, gli incidenti mortali hanno registrato un +5,2%, il numero dei morti un +11,3% ed il numero di feriti un +1,7%. Nell’area metropolitana di Bari si è concentrato il 36,2% degli incidenti.

E il 35,8% dei feriti mentre la maglia nera della mortalità spetta alla provincia di Foggia dove nel 2022 sono stati registrati 60 decessi, seguita dalla città metropolitana di Bari con 50 decessi, dalla provincia di Lecce con 38 e dalla provincia di Taranto con 35.