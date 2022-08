“Siamo devastati”. La giornata col nonno finisce in tragedia. Muore a 7 anni, l’uomo arrestato

Morto a sette anni mentre trascorre una giornata col nonno. Il terribile incidente è il 14 agosto intorno alle 14 e per il piccolo non c’è stato niente da fare. Il bambino era andato dal nonno e i due dovevano trascorrere la giornata insieme in campagna; giornata purtroppo finita in tragedia.

Il bambino è stato portato fuori dal nonno per un giro sul suo trattore ma è morto dopo essere stato tragicamente schiacciato sotto una ruota. Salih Y., 62 anni, questo il nome del nonno del bambino, aveva portato suo nipote Utku Soyaslan a fare un giro sul suo trattore ma dopo aver percorso buona parte della strada si è verificata la tragedia.





Il terribile fatto di cronaca è accaduto a Bursa, in Turchia. Mentre il veicolo condotto dal sessantaduenne era in movimento, Utku, il bimbo di sette anni, è scivolato via dopo aver perso l’equilibrio ed è stato schiacciato da una delle ruote del trattore. L’impatto è stato devastante e il nonno ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Arrivati sul luogo dell’incidente, l’equipe medica ha stabilizzato il bambino per poi trasportarlo in d’urgenza all’ospedale dove lo hanno ricoverato in codice rosso e sottoposto a un intervento d’urgenza. Purtroppo le ferite provocate dal peso della ruota del trattore erano troppo gravi – aveva diverse emorragie interne e fratture multiple – il piccolo è stato dichiarato morto. A niente, purtroppo, sono valsi i tentativi dei medici di salvarlo.

Morto a sette anni: investito dal trattore del nonno – Il bambino era nato con una malattia cardiaca ed era stato operato al cuore solo l’anno scorso. Il peggio sembrava passato e la famiglia era felice per la nuova dita del figlio, ma appena dodici mesi dopo è piombata nel dolore per la terribile scomparsa di Utku Soyaslan. Il nonno Salih Y. è stato arrestato dalla polizia, ma non è chiaro se sia stato incarcerato o se debba essere accusato. Utku lascia una madre Gamze, il padre Aslan Soyaslan e il fratellino. La Procura di Orhangazi ha avviato un’indagine sull’incidente.

