La coppia vip è morta a distanza di quattro ore l’uno dall’altra. Lui ha accusato un malore mentre si trovava a un evento, poi il ricovero e poi la morte. La notizia ha lasciato tutti senza parole. Il 42enneè stato trasportato all’ospedale Jundiai di San Paolo il 7 giugno. Lì era ricoverata anche la fidanzata Mariana Giordano, che da due giorni accusava malesseri simili al compagno, come una forte febbre.

I due sono stati colpiti da un particolare stato di malessere simile a un’influenza che poi si è scoperto essere la Rocky Mountain Spotted Fever (La febbre delle Montagne Rocciose): una malattia infettiva causata dal morso di una zecca. La malattia è stata velocissima e li ha stroncati in pochi giorni. I due hanno sviluppato sintomi come febbre alta, dolore ed eruzioni cutanee il 3 giugno, dopo aver visitato una zona rurale a Campinas, in Brasile, il 27 maggio.

Il pilota automobilistico Douglas Costa e la fidanzata morti per una puntura di zecca

Il pilota automobilistico Douglas Costa, 42 anni e la sua compagna Mariana Giordano, 36 anni, sono morti l’8 giugno, a quattro ore l’uno dall’altro. Il 42enne è morto a mezzogiorno, la sua compagna alle 16, come ha raccontato il fratello della donna. Dopo una prima ipotesi di febbre dengue o leptospirosi, sono stati gli esami biologici dell’Istituto Adolfo Lutz di San Paolo a permettere la causa del decesso: la puntura di una zecca. La febbre delle Montagne Rocciose è una malattia infettiva febbrile acuta ed è causata da un batterio trasmesso dalle punture di zecca. In Brasile, il vettore principale è la zecca stella.

Il fratello di Mariana Giordano, l’imprenditore Marcelo Giordano, ha raccontato che il 27 maggio i due si trovavano a Feijoada do Rosa, a Campinas, a circa 90 chilometri da San Paolo. La settimana successiva i due si sono recati a Monte Verde, nello stato del Minas Gerais, poi hanno iniziato a stare male.

“Domenica le è stata somministrata adrenalina ed è tornata a stare bene. Lunedì è andata all’università per un corso che stava finendo. Di notte ha iniziato a sentirsi molto male ed è stata ricoverata in ospedale. Martedì l’hanno trasferita in terapia intensiva, è morta giovedì. Douglas è morto a mezzogiorno e lei è morta alle 16″, ha detto fratello di Mariana Giordano ai quotidiani locali. AMG Cup Brasil ha rilasciato una nota per la morte del pilota: “A tutti i familiari e amici, le nostre più sentite condoglianze. Sappiamo quanto Douglas fosse una persona ammirevole e come lui lascerà senza dubbio un grande vuoto nel cuore di tutti coloro che hanno avuto l’onore e il piacere di conoscerlo”.