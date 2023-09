Se non fosse stata ripresa dai giornali di mezzo mondo e non ci fosse un video che ne testimonia l’assoluta autenticità allora si farebbe molta molta fatica a credere a una storia del genere. Sì perché casi del genere non sono proprio all’ordine del giorno e hanno le stesse probabilità di verificarsi di un golfista che, con un colpo, riesce a mandare la palla in buca sulla luna. Le immagini su Tik Tok hanno fatto presto il giro del globo tra lo sbigottimento generale.

Cosa è successo? Due uomini hanno avuto un infarto a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. E fin qui nessuna stranezza. Sono tanti i casi di persone che, quotidianamente, sono vittime di episodi del genere. Un po’ meno comune il fatto che lo stesso malore colpisca ex marito ed attuale marito di una donna. La volete ancora più strana?





Argentina, marito ed ex marito ricoverati nella stessa stanza

Sono stati ricoverati nella stessa stanza all’ospedale di Capilla, in Argentina. I protagonisti sono Matías, l’attuale marito di Patricia e Diego, l’ex marito di Patricia. La strana situazione ha coinvolto tutta la famiglia, poiché anche il figlio di Diego e Patricia non poteva credere a quanto stava accadendo. Il video ha scatenato innumerevoli commenti e reazioni sui social network.

A raccontare tutto è stato il figlio di lei: “Matías ha avuto un infarto venerdì pomeriggio, lo hanno portato all’ospedale Capilla del Señor. Infarto, operazione, guarito. Due giorni dopo è arrivato Diego, che lunedì ha avuto un infarto ed è l’ex marito di Patricia e che condivide la stanza con l’attuale marito di Patricia”, ha aggiunto ridendo. Le immagini sono diventate subito virali.

Poi Patrizia ci ha scherzato su: “Mi hanno detto che sono una rubacuori” e ha concluso: “Io e Diego siamo separati da 17 anni, abbiamo un figlio comune e andiamo d’accordo. Matías è un’ottima persona, c’è un ottimo rapporto”.

@telefenoticias El actual marido y el ex de Patricia, una mujer de Capilla, quedaron internados y coincidieron en la misma habitación del hospital. Matías, el actual esposo de Patricia, sufrió un infarto un viernes por la tarde y fue rápidamente trasladado al hospital de Capilla; mientras que Diego, ex marido de la mujer, sufrió el mismo cuadro dos días después, acudió al mismo centro de salud y quedó en la misma habitación. Entre carcajadas, los pacientes se encargaron de mostrar que tienen "buena onda" entre todos. #familia #ensamblada #internados #juntos ♬ sonido original – telefe noticias

Ovviamente in tantissimi hanno commentato il video che è diventato virale. C’è chi ci ha scherzato su: “«E su quale canale trasmetteranno il risultato di questa entusiasmante telenovela turca?”.