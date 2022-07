Dicono che le cose buone arrivino a coloro che aspettano, e per un diligente lavoratore di un fast food, questo non potrebbe essere più vero. Kevin Ford, un dipendente di 54 anni all’aeroporto internazionale di Las Vegas, ha affermato di non aver mai perso un giorno di lavoro nei suoi 27 anni di lavoro e per questo motivo ha ricevuto una bellissima sorpresa.

Kevin Ford, che ha lavorato per HMSHost, una società di servizi di ristorazione, per ristoranti come Burger King e Cinnabon, ha ricevuto un regalo dalla direzione per il suo servizio esemplare, ma secondo la figlia ”potevano fare di più” e così ha deciso di lanciare un appello.





Kevin Ford, il regalo da 300mila dollari per i 27 anni a lavoro

Grato per il regalo, Ford ha pubblicato un breve video di se stesso su Instagram mentre mostrava i regali: una tazza di Starbucks, una busta di caramelle, delle penne e un biglietto del cinema. Sebbene Ford sia rimasto contento del regalo fatto dai datori di lavoro, gli utenti sui social media hanno pensato che meritasse molto di più, quindi il video è diventato virale.

Una delle figlie di Kevin Ford, Seryna, ha creato un GoFundMe per onorare la dedizione di suo padre nel lavorare sodo per sostenere lei e i suoi fratelli, affermando nella campagna del donatore che avrebbero ponendo come obiettivo 200 dollari in modo che l’uomo potesse visitare i suoi nipoti.

Ma la campagna ha iniziato a circolare e Kevin questo e poi altro, mandando in frantumi l’obiettivo originale a passi da gigante. Anche l’attore David Spade è diventato uno dei principali donatori, donando a Ford 5mila dollari e portando il totale complessivo di GoFundMe a oltre 300mila dollari.

