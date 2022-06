L’anello di fidanzamento sporco di sangue. È vero che tante donne non vedono l’ora di sfoggiare questi oggetti non appena i loro partner fanno la domanda. A testimonianza di ciò, la storia di questa ragazza che non si è nemmeno fermata neanche di fronte all’orrore del sangue. Certo, ognuno ha una sensibilità differente a riguardo, tuttavia la cosa ci sembra un tantino fuori luogo. Ma andiamo con ordine. In Uk, molti utenti dei social media sono inorriditi da questa foto dell’anello di fidanzamento in cui si vede una donna sfuggire un anello di fidanzamento.

Il problema è che le sue mani sono tenute da altri mani, quelle dell’uomo si presuppone, che sono tutte sporche di sangue. L’anello di fidanzamento sporco di sangue perché subito dopo la proposta di matrimonio, l’uomo ha sparato e ucciso un cervo. Un amico della coppia ha condiviso la foto sorprendente nel gruppo Facebook “Ecco fatto, mi vergogno dell’anello”. Nello scatto, la mano della donna è pulita e sfoggia una manicure incontaminata. Sul suo anulare c’è un nuovo gioiello con una fascia in oro giallo e un opale al centro.





L’anello di fidanzamento sporco di sangue: è polemica

Ma è difficile non notare che la mano del futuro sposo è ricoperta di sangue secco. In effetti, è stato lo sposo a condividere la foto e a confermare che era sangue di cervo a macchiare la sua pelle. Sembra che subito dopo la proposta la coppia abbia sparato e ucciso un cervo. “Lei ha detto sì!”, ha scritto il cacciatore. “Pochi minuti dopo abbiamo individuato un cervo! L’abbiamo chiamato Clyde. Scusa Clyde.”

Un amico che ha visto la foto dell’anello di fidanzamento sporco di sangue è rimasto abbastanza inorridito da prenderla in giro su Facebook, creando poi questo caso mediatico. “Sono andati a caccia e apparentemente ‘hanno ucciso 2 cervi con una fava!’”, ha scritto questo amico sui social.“Quello è sangue di cervo con un anello dell’umore di Claire”.

“Finché sono felici, io sono felice. Ma forse lavarsi le mani velocemente?”, scrive un altro. “Sì, perché la cosa migliore da fare con una pietra tenera come un opale è scavare nelle viscere degli animali”, ha scritto uno. “Pensavo che stessero tenendo la mano di una persona cara morente che hanno cercato di salvare”, ha scritto un altro. “È orribile”, conclude un altro.

