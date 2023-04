“Un vero inferno”. Cameriere flamba un piatto e il ristorante italiano va a fuoco, clienti in fuga: morti e feriti anche gravi

Choc al ristorante italiano, scoppia l’incendio. La vicenda è avvenuta al “Burro Canaglia Bar&Resto”, ristorante italiano molto frequentato nella città di Madrid, ubicato in Plaza Manuel Becerra. Stando a quanto emerso dal racconto di un testimone, l’incendio sarebbe stato causato da un errore di un cameriere durante il servizio in sala mentre stava flambando un piatto. Una pianta avrebbe preso fuoco e da quel momento le fiamme hanno camminato ovunque nel locale. Il bilancio emerso è drammatico: 10 feriti, di cui 6 gravi, e 2 morti.

Incendio al ristorante italiano a Madrid. Stando a quanto riportato da El Mundo, l’incendio è scoppiato intorno alle 23. Il cameriere avrebbe tentato l’impossibile per domare le fiamme con l’estintore, ma queste avrebbero impiegato poco tempo per divampare velocemente in tutto il locale. Nel giro di pochi minuti il ristorante -non troppo grande- è stato letteralmente invaso dalle lingue di fuoco. La clientela è caduta letteralmente nel panico: vetrate rotte per tentare la via di fuga e urla ovunque. Stando a quanto riferito dalla Emergencias Madrid, le fiamme hanno dapprima interessato proprio l’area adiacente l’ingresso “il che ha reso difficile l’evacuazione delle persone”.

Incendio al ristorante italiano a Madrid: due morti e 10 feriti

Così nel giro di pochi minuti l’intero locale è stato inghiottito dalle lingue di fuoco, propagate “velocemente lungo le pareti e il soffitto”. Una donna ha raccontato che “uno dei camerieri stava dando l’ultimo tocco a un piatto con una torcia per flambarlo, quando è passato vicino a una delle piante che decorano le pareti e il soffitto e in pochi secondi tutto è andato a fuoco”. Alcuni clienti sono riusciti a uscire dal locale, mentre altri sono rimasti intrappolati.

Un bilancio drammatico tra feriti e deceduti. Non appena lanciato l’allarme sul posto sono sopraggiunte ben 10 ambulanze e 12 squadre dei vigili del fuoco. Le vittime hanno tra i 25 e i 30 anni, secondo i primi dati forniti dalle forze dell’ordine, riporta Il Messaggero, e una delle due risultava essere un dipendente del ristorante. Al momento restano accertati 10 feriti, di cui 6 versano in gravi condizioni.

#Incendio en restaurante de la Plaza Manuel Becerra. @BomberosMad rescatan a varias personas, clientes y trabajadores, y extinguen el incendio. @SAMUR_PC atiende a 10 personas y confirma el fallecimiento de dos de ellas.



Ampliaremos información pic.twitter.com/1XjfRjkihK — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) April 21, 2023

Montserrat Marcos Alonso, Supervisore della Protezione Civile di Samur, ha spiegato ai media presenti sul posto che sei dei feriti sono stati trasportati d’urgenza in diversi ospedali di Madrid. La Polizia di Stato ha dunque avviato l’indagine, ha spiegato un portavoce, aggiungendo che la Polizia Scientifica sta attualmente effettuando il reportage fotografico all’interno del ristorante: “nessuna ipotesi sull’origine dell’incendio può essere esclusa”. Si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti.