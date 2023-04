Paura e sconcerto sul ponte translagunare tra Venezia e Mestre nella giornata di oggi, venerdì 21 aprile. Un pullman di linea è andato a fuoco mentre si trovava a circa metà del viadotto translagunare che collega i due centri. Fortunatamente non si registrano feriti tra i passeggeri: tutti sono stati portati in salvo. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco.

Tutti i passeggeri sono riusciti a salvarsi ed evitare gravi conseguenze scendendo a terra e mettendosi in salvo. Secondo le prime informazioni sembra che ad andare in fiamme sia stato il motore. In poco tempo alte colonne di fumo si sono sprigionate in cielo risultando visibili anche da Venezia. Naturalmente il traffico su quel tratto di strada tra il capoluogo e Mestre è bloccato.

Bus di linea in fiamme: cosa è successo e conseguenze al traffico

In poco tempo le fiamme, partite dal motore, hanno raggiunto la parte posteriore del mezzo, un pullman di liena Atvo (l’Azienda trasporti Veneto orientale, ndr). L’incendio è scoppiato poco prima delle 15. Proprio a partire da quell’ora, fa sapere la Centrale operativa della Polizia locale, la circolazione sul ponte della Libertà è bloccata in entrambi i sensi di marcia.

Come detto sul posto sono arrivati sia i Vigili del Fuoco che alcune unità della Polizia locale. Il traffico è stato deviato in Corso del Popolo per chi arriva dalla Tangenziale e da Marghera. Secondo quanto riportato dal Gruppo Azienda Veneziana Mobilità a causa del blocco del traffico sul ponte della Libertà è possibile che ci siano conseguenze anche sulla rete di navigazione. Questo a causa della difficoltà del personale dell’AVM nel raggiungere le località di inizio turno.

⚠️ #Avviso #Viabilita ⚠️



❗️La Polizia locale comunica che il traffico sul Ponte della Libertà è fermo in entrambi i sensi di marcia



Un autobus ATVO si è incendiato



➡️Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere pic.twitter.com/jgnLqTUcwA — Comune di Venezia (@comunevenezia) April 21, 2023

Il Comune di Venezia ha dato la notizia attraverso un avviso sui suoi canali social. Su Twitter ha fatto sapere: “La Polizia locale comunica che il traffico sul Ponte della Libertà è fermo in entrambi i sensi di marcia Un autobus ATVO si è incendiato. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere”.

