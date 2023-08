Gli agenti di polizia hanno rilasciato le riprese delle telecamere a circuito chiuso di due uomini che ieri avrebbero tentato di rapire una bambina di undici anni, miracolosamente scampata alla tragedia grazie a una persona che si trovava nel negozio in cui la bambina si trovava insieme alla madre, che in una intervista ha voluto ringraziare la persona che ha messo in salvo la figlia.

“Per favore assicuratevi che i vostri figli siano al sicuro. Grazie a Dio per l’adorabile signora che ha salvato mia figlia dalla rapimento. Non posso ringraziarla abbastanza”, ha detto la donna dopo il tentativo di rapimento della figlia undicenne.

Londra, donna sventa tentativo di rapimento di una bambina

La bambina si trovava insieme alla madre e stava camminando sulla High Street a West Wickham, Bromley, nel sud-est di Londra alle 11:45 del 24 giugno. Le due sono entrate in un negozio e a un certo punto, mentre la bambina si trovava in mezzo agli scaffali, è stata avvicinata da un uomo. Si pensa che abbia tentato di convincerla ad uscire con lui.

La bambina è uscita, ma una passante ha visto tutta la scena ed è intervenuta riportando la bambina all’interno del negozio. A quel punto anche il proprietario del negozio si è accorto di quanto stava accadendo e al mail ha spiegato: “Pochi secondi dopo la donna è uscita dal negozio e ha sfidato l’uomo. L’ho sentita dirgli che avrebbe chiamato la polizia e ha chiesto alla bambina di accompagnarla.

“La bambina, che ormai era piuttosto confusa e spaventata, è entrata con la donna nel negozio ed è stata messa in salvo”, ha detto ancora. “Gli investigatori che indagano su un tentato rapimento hanno rilasciato le immagini di due uomini che vogliono identificare e con cui vogliono parlare”, ha scritto la polizia in un comunicato. Il presunto tentativo di rapimento avviene pochi giorni dopo che si ritiene che un altro uomo abbia tentato di incoraggiare una ragazza a salire sul suo furgone Ford Transit.