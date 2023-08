L’elettricista scrive un biglietto alla cliente sposata: ecco cosa succede. Una vicenda che sembra quasi già scritta, se non fosse per il finale che invece è un vero colpo di scena (o forse no). Una donna ha racontato sui social di aver ricevuto delle forti avances da un tecnico che era arrivato al suo negozio per montagli dei ventilatori. Dice: “Continuo a rimanere scioccata dal coraggio e dall’audacia che hanno alcuni uomini. Il post, che è stato visto più di 5,4 milioni di volte, ha attirato una sfilza di commenti e like da parte di persone che sono rimaste ugualmente sbalordite dal coraggio dell’uomo in questione”.

“Ma adesso vi racconto cosa è successo”, racconta la diretta interessata. La donna, racconta, stava aiutando suo marito ad aprire un nuovo negozio e, proprio per questo motivo, nello stabile c’era l’elettricista. A quel punto la donna ha spiegato quello che c’era da fare e l’elettricista ha risposto: “Sono felice di prendere indicazioni da te”.





L’elettricista scrive un biglietto alla cliente sposata

Poco dopo l’uomo ha notato la fede al dito e ha replicato: “Quando ho visto che eri sposata mi si è spezzato il cuore, ma questo non mi preoccupa, e semmai vorrai uscire qualche volta, fammelo sapere”. Purtroppo per lui la protagonista di questa vicenda è Maceon McCracken, 28enne della Carolina del Nord che è una influente su Tok Tok.

Il racconto si fa interessante quando, racconta Maceon McCracken, l’elettricista continua il suo corteggiamento nonostante il secco rifiuto: “Non sto cercando di metterti nei guai, ma sei davvero bellissima anche se sposata. Se vuoi solo divertirti o altro, mi piacerebbe. Sei stupenda”. A questo punto la famosa tiktoker ha deciso di dichiarare tutto al marito che a sua volta si è visibilmente arrabbiato.

L’uomo ha quindi chiamato la ditta dell’elettricista che è stato prontamente licenziato. L’uomo si è poi scusato con entrambi dicendo: “Scusate, non pensavo di aver tentato questo approccio con la moglie del proprietario”. Scuse che chiaramente non sono servite a nulla, se non a far infuriare ulteriormente i due. Alla fine l’uomo perderà la commissione e anche il lavoro.

