Onde troppo alte, trascinata via dal pontile dove stava giocando con gli amichetti. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. La ragazzina, come si vede dalle immagini e dal video condiviso sui social dal North Devon Council, ha davvero rischiato la vita se non fosse stato per quell’uomo che non ci ha pensato due volte a tuffarsi e sfidare quelle onde altissime. Per fortuna l’incidente è stato dunque senza grosse conseguenze, anche se ha costretto le autorità a intervenire e mettere in guardia i cittadini sui pericoli del mare.

Come si vede dalle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza del pontile, un gruppo di adolescenti è in prossimità della discesa quando un’onda la travolge . Dapprima la ragazzina prova a reggersi alla ringhiera, ma quando arriva un’onda un po’ più potente la forza dell’acqua riesce a portarla via. Prima ha cercato di sostenersi al litorale, poi però non ce l’ha fatta più ed è finita dentro.

Onde altissime e tragedia sfiorata: ragazzina salvata da un passante

Attimi di panico, con gli amici che chiamano i soccorsi. Per fortuna un uomo intento a passeggiare sul litorale ha visto la scena e si è tuffato in mare per salvare la ragazza dall’alta marea. Un incidente senza conseguenze, si diceva, ma il North Devon Council che su Facebook ha condiviso il video ha infromato i cittadini del distretto inglese sui pericoli del mare.

“Questo incidente è un serio promemoria dei pericoli delle attività ad alto rischio nel porto. Non solo i giovani sono stati fortunati a non essere feriti più gravemente, ma hanno anche messo in pericolo la loro vita come quelli di spettatori veloci che hanno agito per salvarli”, ha spiegato il comandante del porto, Georgina Carlo-Paat.

Sea conditions can be changeable and volatile, so please be mindful along the coast.



This incident took place at Ilfracombe Harbour on Thursday evening and could have been much more serious were it not for quick-thinking members of the public. pic.twitter.com/TA7r9Itz83 — North Devon Council (@ndevoncouncil) August 8, 2023

“Le condizioni del mare erano molto instabili e tutti i giovani erano in piedi sullo scalo prima dell’incidente e continuavano comunque a imbattersi in onde impetuose”. Tra l’altro in altre immagini che riguardano alla stessa spiaggia, l’acqua trascina i veicoli e fa scattare l’allarme su un furgone parcheggiato.