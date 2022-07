Incidente durante lo spegnimento di un incendio: morta la volontaria Elena Lo Duca

Elena Lo Duca è morta a 56 anni, schiacciata da un albero mentre partecipava alle operazioni per spegnere un incendio a Prepotto, in provincia di Udine. L’incidente è accaduto giovedì pomeriggio e secondo una ricostruzione, la donna stava effettuando un sopralluogo quando è stata colpita da una pianta morendo sul colpo.

Elena Lo Duca è morta sul colpo. Era la coordinatrice della squadra di Protezione civile di Prepotto, abitava a Udine e aveva una lunga esperienza nelle forze dell’ordine. Dopo l’incendio la donna si è recata sul posto per coordinare i volontari nell’opera di spegnimento e della successiva bonifica, venendo schiacciata dall’albero.





Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, con un’ambulanza e l’elicottero ma per la donna, insignita nel 2021 del Cavalierato per il suo impegno costante proprio in seno alla Protezione civile, non c’è stato nulla da fare. Elena Lo Duca è morta sul colpo. Lascia il marito e una figlia.

Cordoglio è stato espresso dal governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga e dal vicegovernatore con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi. “Tutta la Polizia di Stato – ha detto Manuela De Bernardin Stadoan, questore di Udine – è addolorata per la tragica scomparsa dell’Assistente Capo Coordinatore Elena Lo Duca. Elena, poliziotta, moglie, madre e volontaria della Protezione Civile, una vita spesa con entusiasmo e impegno per gli altri, si è sacrificata per il bene della comunità”.

“Una tragedia che ci tocca da vicino in queste giornate travagliate per il Friuli Venezia Giulia e tante aree del Paese. Il nostro cordoglio e la vicinanza va alla famiglia, alla Protezione civile di Prepotto e alla comunità dei volontari della regione. A loro va ancora il nostro ringraziamento, come ai Vigili del Fuoco anche della vicina repubblica di Slovenia, a tutti i volontari e alle istituzioni locali che si stanno così fortemente mobilitando”, ha detto la presidente del gruppo Pd alla Camera Debora Serracchiani.

