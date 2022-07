Corriere muore dopo una consegna. Le alte temperature hanno fatto un’altra vittima in California, Esteban Chavez Jr., 24 anni compiuti il giorno prima della tragedia, stava consegnando pacchi intorno a Pasadena sabato pomeriggio quando è svenuto nel suo camion a causa delle temperature elevate.

Secondo KABC-TV, la famiglia di Chavez crede che possa aver sofferto di un colpo di calore ed è stato in coma per più di 20 minuti prima che qualcuno se ne accorgesse e chiamasse aiuto. “È tutto così improvviso”, ha detto il padre del corriere morto dopo una consegna. “Aveva compiuto 24 anni venerdì ed è morto il giorno dopo, che era il 25”, ha detto uno sconvolto Esteban Chavez Sr.





Corriere muore dopo una consegna, Esteban Chavez aveva 24 anni

La famiglia di Esteban non riesce a darsi pace per la scomparsa del loro caro. “È un po’ doloroso che non fossi lì a prendere mio figlio. Fa molto male. Ma mi piace pensare che Dio avesse una chiamata per lui. Dicono che i buoni muoiono giovani. Sono sicuro che mio figlio era uno di loro”, ha continuato Chavez.

“Fa male, è un dolore che non andrà mai via. Ed è qualcosa che non auguro a nessuno, avendo l’esperienza di perdere tuo figlio”, ha detto la madre del giovane corriere morto dopo una consegna. Esteban Chavez – un fan sfegatato dei Los Angeles Dodgers che una volta si è fatto un selfie con il manager Dave Roberts durante una consegna – lavorava per la UPS da quattro anni e amava il suo lavoro.

“Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro Esteban Chavez e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici. Stiamo collaborando con le autorità investigative e stiamo rispondendo alle domande su questo incidente”, si legge in una dichiarazione dell’UPS.

27 anni senza un giorno di ferie, il regalo del datore di lavoro è tremendo ma poi arriva una sorpresa super