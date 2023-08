Mamma partorisce due gemelli nello stesso istante. Una condizione molto rara che però si è verificata recentemente in Scozia all’University Hospital Wishaw. Già di per sé le gravidanze gemellari sono molto più rare e difficili rispetto a quelle singole. Si parla di un caso ogni 70. Ancora più rare le gravidanze multiple spontanee, cioè quelle con tre-cinque nati contemporaneamente. Nel caso di questa donna i due gemelli sono nati proprio nello stesso momento.

Si tratta di una condizione più unica che rara. Il parto non è stato semplicissimo, ci sono volute 12 ore di travaglio. La mamma Diane McLaren e il papà Daniel, che hanno altri tre figli (Rory, 3 anni, Adam di nove e Georgia, 10) avevano perso un bambino di 2 anni nel 2021. La nascita dei due gemellini, così rara, è avvenuta ad aprile scorso ed è stata salutata come un evento meraviglioso. Sono nati dalla stessa spinta della mamma e quindi sono venuti al mondo nello stesso momento.

Lo stupore di medici e infermieri: “Mai vista una cosa simile”

La coppia vive a North Lanarkshire, in Scozia, e ha deciso di recarsi nell’ospedale dell’università di Wishaw per il lieto evento. Qui ostetrica ed infermiere hanno chiesto a mamma Diane di di dare una spinta enorme non appena hanno visto spuntare la testolina di uno dei gemelli. Ma proprio quando Micky ha fatto capolino ecco venir fuori anche piedini di Molly. I due piccoli sono usciti insieme in pochi secondi, una nascita praticamente simultanea che nell’ospedale non era mai avvenuta prima.

Il parto gemellare simultaneo, fatto rarissimo, ha provocato stupore e curiosità nella comunità dell’ospedale. In tanti, tra medici e personale, hanno voluto visitare la donna e i due gemellini che oggi hanno 12 settimane di età: sono nati infatti alle 11:53 del 27 aprile 2023. La donna, che oggi è felice ed entusiasta, ha dovuto però superare momenti di paura durante il parto: “Ho dato una spinta enorme, ma pensavo che Micky fosse bloccata all’interno”.

“Quando ho partorito, la squadra medica era stupita – ha raccontato Diane – ‘Entrambi i bambini sono qui adesso‘, mi hanno detto. Ero stordita. ‘Cosa vuol dire?’, ho chiesto. Molly aveva un piede e una gamba molto lividi fino al ginocchio, e Micky era completamente nera dal collo in su a causa della posizione in cui era stato bloccato con il piede premuto contro di lui. Ma stavano entrambi assolutamente bene”.

Molly pesava due chili e mezzo, suo fratello Micky poco più di tre chili: “Ho registrato la loro nascita poche settimane dopo e il personale dell’anagrafe era stupito. Hanno dovuto contattare l’ospedale per la conferma prima di poter mettere sui loro certificati di nascita che erano nati nello stesso momento” le parole di questa mamma orgogliosa dei suoi gemellini.

