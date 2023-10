Baba Vanga e la profezia sulla guerra in Palestina. Anche se è morta nel 1996, la famosa sensitiva bulgara ha lasciato delle parole scritte che ora sembrano già che mai attuali, dopo l’escalation tra Hamas e Israele degli ultimi giorni. Ma cosa ha detto precisamente Baba Vanga in tempi non sospetti (anche se da decenni la crisi Israeli-palestinese è motivo di grande apprensione in tutto il mondo)?. La donna avrebbe parlato tanti anni fa di una famosa guerra islamica, anzi, definita da lei letteralmente “grande guerra musulmana contro l’Europa”.

Secondo l’Independent, questa guerra durerebbe fino al 2043, quando un califfato musulmano – simile a quello di Al Andalus nella penisola – verrebbe istituito in tutto il continente europeo. Le predizioni di Baba Vanga poi, riguardano ancora tanti anni, anzi millenni e arrivano addirittura fino al 5079.





Baba Vanga e la profezia sulla guerra in Palestina

Prima di morire, Baba Vanga affermò che i suoi poteri di chiaroveggenza raggiunsero l’età di dodici anni, quando perse la vista a causa di un tornado, e da allora è stato quando “alcune voci” gli rivelarono gli eventi che sarebbero accaduti in futuro, come spiegò prima di morire. Nel frattempo nella Striscia di Gaza le cose vanno sempre più che a peggiorare.

Un fatto che andrebbe, per molti, a confermare quello che la “Nostradamus dei Balcani” avrebbe predetto prima della sua morte nel 1996. La donna è famosa per le sue profezie che per tanti avrebbero anticipato eventi globali come il riscaldamento globale, lo tsunami del 2004 e persino gli attacchi dell’11 settembre 2001. Nel frattempo, proprio in queste ore, nel territorio fuori alla striscia, “sarebbero stari ritrovati i corpi di circa 1.500 terroristi palestinesi”, affermano fonti di Tel Aviv.

E come dicevamo è assedio totale dentro e intorno alla Striscia di Gaza. Come annunciato dal governo israeliano: niente elettricità, cibo e benzina. E preoccupano i messaggi di vicinanza della Russia e dell’Iran nei confronti dei Hamas. Per tanti sarebbe questa la preoccupazione maggiore, che andrebbe anche a spiegare (in parte) la previsione della sedicente veggente bulgara Baba Vanga.

